Chaque mois, nous épluchons les rapports mensuels d'activité des fonds (OPC) de petites valeurs européennes et vous résumons sous forme de tableau synthétique les derniers choix des meilleurs gérants. L'objectif : vous aider à mieux les sélectionner, mieux comprendre leurs performances, et vous permettre de suivre facilement les dernières décisions des meilleurs " stock-picker " français. Et pourquoi pas de vous en inspirer dans vos propres choix de valeurs.

Juillet 2025 : le mois où Abivax mis le feu aux benchmarks

Les petites et moyennes valeurs françaises et européennes ont continué de progresser plus vite que les grandes le mois dernier, après plus de trois années de contre-performances.

Côté macro, en zone euro, l’industrie reste en contraction tandis que les services redémarrent lentement, soutenus par le crédit. Côté micro, les résultats semestriels se sont avérés corrects, laissant espérer une fragile reprise au second semestre.

On remarquera que le mouvement de hausse des petites valeurs prend un tournant spéculatif depuis quelques semaines. En effet, après la traction des valeurs « défense » puis des penny stocks nouvellement converties aux crypto-monnaies, ce sont les valeurs biotechs qui ont pris le relais.

A ce titre, le 23 juillet aura marqué plus d’un gérant adepte du benchmarking quotidien. En effet ce jour-là, pour peu que l’indice CAC Small constitue l’indice de référence d’un fonds, la multiplication par plus de 6 (+510%!) d'Abivax qui a publié des résultats de phase III positifs a rendu le benchmark imbattable cette année. Fort de ses plus de 13% de hausse le 23 juillet, le CAC SMall est passé en quelques jours de +30% à +55% en « year to date », YTD pour les intimes. D’autres valeurs biotech (Cellectis, Adocia, Nanobiotix, Valneva…) lui ont emboité le pas et l’indice Next Biotech, mal en point depuis le début de l’année (et toujours aussi mal fichu en termes de pondérations), a bondi de 34% en…juillet !

Ailleurs en Europe, Abivax a aussi fait son effet sur l’indice MSCI Emu Micro qui a gagné 6.8% en juillet, largement devant les +0.9% du Stoxx 600 et les +1,1% mensuels du MSCI Emu Small.

Notons enfin que si presque tous les fonds qui se succèdent dans notre sélection depuis des années ne sont pas investis dans les biotechs, un fonds plutôt performant ces dernières années se détache largement en 2025 et sur 12 mois glissants grâce à son positionnement sur Abivax. Il s’agit du fonds Claresco PME qui grâce à une hausse de 13.6% le 23 juillet se retrouve en hausse de 54% depuis le 1er janvier.

Evolution, dividendes inclus, des indices d’actions françaises par taille de capitalisation depuis le 1er janvier 2025

Cette histoire ne manquera pas de marquer la performance pluriannuelle voire décennale de l’indice CAC Small, montrant une fois de plus la limite des indices dont les pondérations des composantes ne sont pas plafonnées. Quoiqu’il en soit, les petites valeurs retrouvent des couleurs et c’est une excellente nouvelle !

Evolution, dividendes inclus, de différents indices de petites capitalisations sur 10 ans glissants au 15/08/2025

Les remarques générales

(Source : Quantalys, rapport mensuel des sociétés de gestion)

De façon générale, nous remarquons que :

Les fonds de la sélection affichaient une performance 2025 de +22.7% en moyenne à fin juillet. Les fonds Indépendance Europe Small et Tailor Actions Entrepreneurs sont largement en tête avec des performances de respectivement +37% et… +44% ! Ces derniers ont profité en 2025 de secteurs très domestiques comme la défense, l’ingénierie, la construction ou encore la finance.

A noter l’entrée dans la sélection de deux nouveaux fonds ce mois-ci : Quadrige France Small Caps, qui n’a pas encore publié son reporting à fin juillet ce lundi matin, et Lazard Investisssement Microcaps.

Les derniers arbitrages des pros

Indépendance Europe Small « a principalement allégé son investissement dans The Navigator et soldé celui dans Indel B. A l'inverse, le fonds s'est essentiellement renforcé dans les entreprises Mota Engil et CIE Automotive » tandis que ses valeurs de la défense ( Dassault Theon …) étaient sous pression. Indépendance France Small & Mid « a constitué une nouvelle position dans Var Energi , qui est faiblement valorisée. Il s’est allégé sur Rheinmetall , dont la valorisation est élevée ». Les deux fonds ont profité du rebond (+17%) de Hoegh Autoliners , dont « la confirmation des tarifs aux États-Unis rassure » alors que la société bénéficie d’une « valorisation très faible (PER 2025e 3,8x fin juin) ».

Lazard Investissement Microcaps Bilendi, B&C Speakers, a « pris des bénéfices sur la position en Jensen-Group et poursuivi l’allègement des lignes en Envipco et Cembre. Les flux issus de ces cessions ont notamment été réinvestis en Powersoft Ringmetall et Nurminen Logistics . Enfin, nous avons constitué une nouvelle position en Magis , société familiale italienne spécialiste des rubans adhésifs techniques. Après une période d'investissements significatifs dans sa principale usine, Magis génère désormais des cash-flows conséquents avec un retour sur capitaux employés de 37% et une marge EBIT élevée (à deux chiffres). Cette performance économique ne nous semble pas reflétée dans le niveau de valorisation actuel du groupe, que nous jugeons particulièrement attractif.

HMG Découvertes PME C a profité de replis jugés excessifs pour renforcer Aramis Fnac-Darty , ou Imerys . « De même, avant leurs belles publications, les lignes en Mersen et Lisi ont été complétées. Outre des renforcements en Virbac Neurones (conseil en digitalisation) et en Pierre & Vacances , deux situations spéciales ont aussi été confortées : la société holding Compagnie du Cambodge , qui recèle, dans la durée, un très fort potentiel haussier pour un risque qui semble très mesuré ; et le groupe Esso qui devrait pouvoir profiter de bien meilleures marges de raffinage avec les récentes restrictions concernant les importations de produits en provenance de Russie (déjà d’excellentes marges en juillet, à 67 euros/tonne). Nous avons par ailleurs initié une position en Peugeot Invest. Cette holding diversifiée appartenant à 80% à la famille Peugeot présente une décote record en bourse sur la valeur de ses actifs (actuellement de 55%), notamment en raison de multiples déconvenues enregistrées sur le portefeuille sous l’égide d’une précédente équipe de gestion. Nous tablons sur une réduction progressive de cette décote, avec l’arrivée l’an dernier d’un nouveau directeur général, par ailleurs susceptible d’améliorer l’alignement des intérêts avec les actionnaires minoritaires. Enfin, la première position (à 32% des actifs) de cette holding est constituée d’actions Stellantis qui cotent actuellement à leur plus bas niveau depuis cinq ans, après avoir dramatiquement chuté ces douze derniers mois (-46%) ».

HMG Découvertes C parie sur le « rebond de l’activité de rénovation des bâtiments, en Mr Bricolage et en Thermador . Dans le même esprit d’une reprise du cycle immobilier, une position en Hexaom a été initiée. Hexaom , promoteur immobilier, leader du secteur de la maison individuelle devrait pouvoir prochainement confirmer une très forte activité commerciale, alors que sa valorisation demeure celle d’un « bas de cycle » à moins de 5 fois son résultat d’exploitation, en valeur d’entreprise. Nous avons par ailleurs participé à l’introduction en bourse (et ensuite complété notre ligne) du spécialiste des composants pour la fabrication des semi-conducteurs, Semco Technologies , opération pour une fois assez raisonnablement valorisée pour une société très rentable (36% de marge opérationnelle) dans un secteur naturellement porteur de croissance. Côté allègements, trois lignes ont été soldées : nous avons profité des beaux parcours boursiers récents pour céder le solde de nos positions en GL Events Figeac aero et Solocal ».

NB : les fonds ont été sélectionnés selon leur performance sur longue période (nous avons retenu une durée de 5 ans, durée généralement retenue pour l’investissement dans les fonds actions), leur volatilité et leur forte pondération en petites valeurs françaises (minimum 20% du fonds).







