Chaque mois, nous épluchons les rapports mensuels d'activité des fonds (OPC) de petites valeurs européennes et vous résumons sous forme de tableau synthétique les derniers choix des meilleurs gérants. L'objectif : vous aider à mieux les sélectionner, mieux comprendre leurs performances, et vous permettre de suivre facilement les dernières décisions des meilleurs " stock-picker " français. Et pourquoi pas de vous en inspirer dans vos propres choix de valeurs.

La collecte en soutien

Le mois de septembre aura finalement été haussier malgré un climat politique pesant, des données macro-économiques contrastées et des résultats plutôt décevants. Dans ce contexte mondial haussier pour les actions en Europe, les indices des petites capitalisations ont sous-performé (MSC EMU Small NR et CAC Small +0,5% seulement).

La poursuite de la collecte des fonds français spécialisés sur la classe d’actifs petites et moyennes valeurs (+136 M€ en septembre d’après le document de Portzamparc ci-dessous) compense l’incertitude ambiante, même si les fonds levés se dirigent de plus en plus vers les valeurs européennes hors France. Les titres les plus recherchées depuis début septembre restent les biotechs (Implanet et Nanobiotix ont plus que doublé), les histoires de forte croissance (2CRSI, Streamwide, Median) et, phénomène plus nouveau, les retours à meilleure fortune (Kalray, Lacroix, Atos, Boiron, Akwel). A l’opposé du palmarès figurent des perdants structurels perfusés aux OCABSA/OCEANE-BSA etc. Comme Neovacs, Europlasma, Vergnet, Adomos etc., toutes en baisse de plus de 50%. A noter la fin de l’euphorie sur les sociétés dont la vocation est de lever des fonds pour acheter des cryptomonnaies (Capital B, Ethero, etc.) avec des cours là aussi en baisse de plus de 50% en quelques semaines, à contre-courant de leurs sous-jacents.

Plus fondamentalement, la période de publication des résultats semestriels a été plutôt décevante, se soldant par des révisions d’estimations de résultat 2025 globalement à la baisse (-1.9% pour la médiane des estimations d’EBIT du CAC M&S selon Portzamparc) avec désormais une dynamique bénéficiaire 2025 comparable (+2 à +3%) toutes tailles de capitalisation confondues. La reprise des publications a donné l’occasion à un certain nombre de valeurs moyennes d’avertir une nouvelle fois sur leurs résultats (Guerbet, Seb, Quadient, TFF, Beneteau, Solutions 30, Teleperformance, Worldline…), certaines faisant l’objet d’un réel questionnement sur leur capacité à retrouver durablement le chemin de la croissance rentable.

Enfin, du côté des opérations financières, l’incertitude politique l’emporte sur le retour en grâce des petites capitalisations. Les dernières annonces d’OPA et d’IPO (hors Euronext Access) remontent à juillet, soit une pause inhabituelle de bientôt un trimestre. Malheureusement, cela n’empêche pas les radiations/liquidations judiciaires (Capelli, Phaxiam) et les retraits obligatoires (Believe, ETPO, Foncière Lyonnaise) de continuer. L’attrition du nombre de sociétés cotées à Paris est très bien partie pour se poursuivre en 2025 (2024 : 7 IPO pour 31 sorties de cote)…

Evolution, dividendes inclus, des indices d’actions françaises par taille de capitalisation depuis le 1er janvier 2025

Les remarques générales

Les derniers arbitrages des pros

Indépendance Europe Small « a poursuivi l’allègement de ses investissements dans Elecnor et Acerinox. A l’inverse, le groupe a renforcé ses investissements dans Royal Bam et Trigano ». Indépendance France Small & Mid « été pénalisé par la baisse du cours de Metlen suite aux pertes de la filiale Ingénierie et à celle de Quadient dont le CA a baissé au premier semestre et qui revoit en baisse ses guidances annuelles. Le fonds s'est renforcé en Electricité de Strasbourg, dont la valorisation est particulièrement basse, et a constitué une nouvelle ligne en Pluxee. Il s'est allégé en Téléperformance ».

Abascus Discovery R note que « sur le mois de septembre, 28 entreprises en portefeuille ont publié ou détaillé leurs résultats et perspectives. C'est le cas de nos trois plus importants contributeurs positifs et négatifs du mois. Ainsi, on retrouve Intellego (3,6% du portefeuille) qui rend -27% ou -1,3 pt de contribution, après une performance de +400% YTD à fin août. En parallèle de l'augmentation de sa guidance, des rapports « shorts » écrit par des investisseurs particuliers ont soulevé certaines interrogations chez les investisseurs que nous avons écartées au travers d'un entretien avec le dirigeant. Altea Green Power (3,2%) et STEF (2,7%) ont également publié des résultats décevants et emportent -0,9 pt de contribution. À l'inverse, Arteche (5,8%), la première position du fonds, continue de performer et progresse de +27 % sur le mois (+1,4 pt), alimentée par une avance d’un an sur sa profitabilité par rapport à son plan, ce qui entraînerait une révision de son plan stratégique à court terme.

Au niveau du portefeuille, nous avons profité de la baisse de certains titres tels que B&C Speakers, SDI Group, Séché et Journeo pour augmenter leurs positions. De même, nous avons pris quelques profits sur Arteche, CICOR et Intellego (avant la baisse) à la suite de leurs excellentes performances depuis le début de l'année ».

IDAM Small Euro a profité de la hausse du cours de Tecnicas Reunidas (+17% en septembre). « Le spécialiste espagnol de l’ingénierie et de la construction d’infrastructures énergétiques poursuit sereinement son plan de marche et relèvera, le 2 octobre, ses objectifs de chiffre d’affaires pour 2025 et 2026. Le fabricant de câbles et de tubes métalliques Cenergy Holdings (+11,9%) et le spécialiste italien des technologies de l’information et des services numériques SeSa (+16,5%) figurent également parmi les principaux contributeurs positifs du mois. Du côté des déceptions, l’expert en ressources humaines Amadeus Fire (-17%) a continué de souffrir de la morosité de son environnement économique, mais demeure une de nos fortes convictions à moyen terme. Pesant marginalement sur la performance, nous avons poursuivi la réduction de notre exposition aux valeurs françaises en soldant nos positions sur Delta Plus et Voyageurs du Monde, toutes deux en plus-values. Nous avons initié de nouvelles positions sur l’italien Reply, sur l’aciériste Salzgitter – qui devrait bénéficier à la fois de l’engouement pour les sociétés contribuant à la souveraineté et à l’autonomie européenne, et des mesures protectionnistes en préparation par la Commission européenne – ainsi que sur Instone Real Estate, afin de commencer à renforcer notre exposition au secteur immobilier. Dans l’ensemble, les publications du mois de septembre se sont révélées de bonne facture, mais les dirigeants demeurent prudents et manquent de visibilité. Le climat politique français n’y contribue pas davantage ».

Lazard Investissement Microcaps a été en particulier soutenu en septembre « par les progressions de Gefran (+12%), Aubay (+5%), Flowtech Fluidpower (+28%), Baikowski (+9%) et Precia (+4%). La plupart de ces progressions ont trouvé leur origine dans de bonnes publication résultats au titre du premier semestre. A l’inverse, les reculs enregistrés par Envipco (-16% en septembre, ramenant sa progression depuis le début de l’année à 15%), B&C Speakers (-16%), Cembre (-13%), Harvia (-10%) et Groupe SFPI (15%) ont pesé sur la performance absolue du fonds. Au cours du mois, nous avons pris des bénéfices sur les positions en Envipco (en début de mois) et en Jensen-Group, a progression du titre de 42% depuis le début de l’année. Nous avons par ailleurs initié deux nouvelles positions : la première en Arcure, société française spécialiste des systèmes de vision industrielle et de caméras intelligentes destinés à améliorer la sécurité et l’assistance à la conduite des véhicules industriels, dont la croissance devrait sensiblement accélérer grâce aux partenariats signés avec certains fabricants de chariots élévateurs ; la seconde en Ilpra, producteur italien de machines d’emballage principalement destinées au conditionnement alimentaire, dont forte rentabilité ne nous semble pas reflétée dans le niveau actuel de valorisation.».

HMG Découvertes C, stable en septembre, a renforcé les ESN « Aubay et Neurones (alors que la rentrée semble bien orientée notamment dans le secteur bancaire), dans les logiciels financiers en Sidetrade et en Linedata (compte tenu du repli de son cours cet été) et en Lisi (fixations aéronautiques). Une petite position a été reprise en Rubis (stockage et distribution d’énergie), alors que l’on a appris l’existence de « discussions très préliminaires » pouvant aboutir à un changement de contrôle, ce qui serait de nature à résoudre la situation d’une gouvernance jugée mal alignée avec ses actionnaires. Des allègements ont été menés en Aramis et EPC (en bonne gestion, compte tenu du poids de la ligne) tandis que les lignes en Antin Partners et GTT étaient soldées ».

Mirabaud Discovery Europe ex-UK a bénéficié de la hausse du cours de l'opérateur suédois de maisons de retraite Ambea. « Nous pensons que l'entreprise reste bien positionnée pour faire face à la forte demande démographique » notent les gérants. Le fonds a « pris une nouvelle participation dans le distributeur allemand de matériel informatique Cancom. Cancom distribue des produits au gouvernement allemand et aux PME nationales, leur donnant accès aux dernières technologies et contribuant à rendre l'Allemagne plus intelligente. L'entreprise a fait face à d'importants obstacles tout au long de l'année, ce qui a permis aux investisseurs d'acheter à des valorisations proches de leurs planchers ».

Terminons par une sélection des small caps parmi les mieux notées par notre Stock Screenner

(France - capitalisations boursières < 5 Md$ – source Stock Screener Zone Bourse)

NB : les fonds ont été sélectionnés essentiellement selon leur performance sur longue période (nous avons retenu une durée de 5 ans, durée généralement retenue pour l’investissement dans les fonds actions).