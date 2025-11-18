Chaque mois, nous épluchons les rapports mensuels d'activité des fonds (OPC) de petites valeurs européennes et vous résumons sous forme de tableau synthétique les derniers choix des meilleurs gérants. L'objectif : vous aider à mieux les sélectionner, mieux comprendre leurs performances, et vous permettre de suivre facilement les dernières décisions des meilleurs " stock-picker " français. Et pourquoi pas de vous en inspirer dans vos propres choix de valeurs.

Les petites valeurs s’offrent une pause

Dans un monde toujours aussi incertain, les marchés d’actions poursuivent leur ascension, en privilégiant depuis quelques semaines les grandes capitalisations. L’indice européen des petites capitalisations MSC EMU Micro Cap NR ne progressait que de 0.9% en octobre, soit la contribution mensuelle de la valeur biotech Abivax (+25%). L’Euro Stoxx Small (capitalisations supérieures) progressait lui de +2,5% en octobre, plus en ligne avec les indices des grandes valeurs européennes. En France, l’indice CAC Small s’offre une respiration (-1.8% en octobre ; +43% YTD à mi-novembre), évoluant toujours au gré des fluctuations (et entrées/sorties d’indice) des multibaggers de la défense et des biotechs. Une rotation sectorielle vers les valeurs de la consommation, les ESN ou encore l’immobilier/construction serait bienvenue pour partir à l’assaut de nouveaux sommets.

La collecte des fonds de petites et moyennes valeurs ne tarit pas, ce qui, compte tenu du contexte macroéconomique, politique et géopolitique peu porteur, est très encourageant quant à la pérennité du rattrapage de performance de la classe d’actifs.

Plus fondamentalement, les publications du T3 se sont révélées plutôt rassurantes après des mois de révisions en baisse des estimations 2025. D’après IdMidcaps, les PME et ETI françaises cotées composant l’indice CAC Mid&Small ont publié une activité stable sur 9 mois, hors effet de change. « L’atteinte des prévisions annuelles implique néanmoins une légère amélioration au T4 », note le cabinet qui juge les valorisations toujours intéressantes car inférieures à leur moyenne historique et à celles des plus grandes valorisations, et ce malgré une dégradation continue des prévisions de résultat depuis le début de l’année.

Enfin, du côté des opérations financières, elles se raréfient en France (attentisme fiscal ? craintes d’entrave de l’AMF après l’échec récent de certaines offres publiques ?) mais témoignent toujours d’une sous-valorisation. En octobre, l’OPA sur Prodware s’est faite avec une prime de 66% sur le dernier cours de bourse, et l’OPRA sur UV Germi extériorise une prime de 57%. Une IPO parisienne à signaler dans les tuyaux : Kaleon, un acteur de la gestion de patrimoine culturel…italien !

Dividendes inclus, les petites capitalisations accusent encore beaucoup de retard sur le CAC 40 sur 10 ans glissants au 17/11/2025

Les remarques générales

(Source : Quantalys, rapport mensuel des sociétés de gestion)

De façon générale, à noter :

Les fonds de la sélection affichaient une performance 2025 de +30% en moyenne à fin octobre, 3 fonds progressant d’environ 50% :Alken Small Cap Europe, Tailor Actions Entrepreneur, et CPR Ambition France.

L’entrée dans la sélection de deux nouveaux fonds :

Alken Small Cap Europe A qui prend directement la 1ère place. Nous avions jusque-là maintenu ce fonds performant en dehors de la sélection compte tenu du manque d’informations et de la présence de quelques très grosses capitalisations au sein du fonds. Nous avons décidé de le sélectionner compte tenu des informations supplémentaires obtenues (quoiqu’encore limitées, les gérants souhaitant rester discrets sur les mouvements d’achat/vente) et de sa très nette sur-performance (+27.6%/an sur 5 ans pour la part la plus chargée en frais, 1er de sa catégorie Quantalys sur 1/3/5/8/10 ans).

CPR Ambition France P, qui vient de fêter ses 5 ans et fait son entrée grâce à une performance annuelle de 12.1% portée par de fortes positions sur les multibaggers français de l’année (biotechs et défense).

Parmi les dossiers très détenus ou récemment achetés par notre sélection de fonds, on recense notamment Vusion Group, ID Logistics, GTT, Neurones, Wavestone, Aubay, Exail, Exosens, Lisi, Lumibird, Virbac, Robertet, Trigano, Semco, Otoforma, Energy Time, Guillin, Reway, Technip Energies, Indra Sistemas, Tecnicas Reunidas, Maire Tecnimont, SAF-Holland et Clinica Baviera.

Les derniers arbitrages des pros

Indépendance Europe Small a poursuivi l’allègement de ses investissements dans Elecnor et Catana. A l’inverse, le groupe a renforcé ses investissements dans Vicat et Keller. Indépendance France Small & Mid a commencé un investissement dans Edenred et a continué de se renforcer en OPmobility et Pluxee. A l’inverse, il a allégé ses investissements dans Technip Energies et Técnicas Reunidas en raison de valorisations élevées. Enfin, le fonds a soldé son investissement dans Rheinmetall.

Abascus Discovery R enregistre une performance de +1,2%, « tirée par nos expositions stratégiques dans la défense et la Grèce et quelques événements indépendants positifs. Les excellents résultats des publications en Grèce continuent d’attirer les investisseurs sur des titres qui affichent de faibles niveaux de valorisation avec des croissances et des marges de qualité supérieures. Ainsi, Performance Technologies (4,2% du ptf), European Innovation Solutions (1,2%) et Profile Systems (4,0%) contribuent ensemble pour +1,1pt au fonds. Du côté de la défense, MS International (4,9%, seconde position du fonds) continue de progresser, apportant +0,9 pt de contribution, liée à une nouvelle prise de commande significative de la marine américaine et une valorisation toujours décotée par rapport à ses comparables. Le secteur de l’électronique s’est également fortement fait remarquer au sein du portefeuille pour des raisons distinctes. Hanza (3,3%) et Cicor (2,0%) ont chacun annoncé une acquisition structurante, les propulsant au rang de premier acteur européen dans leur domaine respectif. Avec FAE Technology (2,4%), le secteur de l’électronique a ainsi contribué pour +1,6 pt au fonds. Du côté des contributeurs négatifs, Intellego (2,1%) a pénalisé le fonds et lui retire -1,6pt de performance, cependant, une récente augmentation de capital effectuée avec un premium de +20% par rapport au cours à fin octobre nous laisse penser que le prix de l’action devrait maintenant se stabiliser à des niveaux supérieurs. Au niveau des entrées au portefeuille, nous avons profité de la forte baisse de SUESS MicroTec après publication pour initier une position à des valorisations faibles avec un profil de croissance attractif. Nous avons poursuivi notre renforcement en Grèce avec l’augmentation de trois positions. »

Tailor Actions Entrepreneurs C «a sous-performé son indice de référence : -0.51% contre +0.66% pour son indice de référence. Les raisons sont doubles. Nous avons eu quelques bonnes publications qui, selon nous, ont été interprété négativement par le marché car jugée pas assez bonnes ou ambitieuses (Technip Energies, VusionGroup, Spie) ; clairement pour nous les creux de marchés qui en ont découlés ont été autant de point de renforcement car les cas d’investissements sont intacts. Ensuite, nous avions choisi de rester à l’écart des thèmes du Luxe et des Semi-conducteurs, jugeant que les publications n’allaient pas être très bonnes, ce qui a été le cas ; mais, les investisseurs ont choisi de se projeter à moyen terme et de saluer les perspectives qui s’améliorent. Ces thèmes ont donc progressé sans que nous puissions en profiter. Le reste du portefeuille a progressé en ligne avec les attentes »

HMG Découvertes C a renforcé ses positions dans le domaine aéronautique (en Lisi avant le rebond de son cours, et en Figeac (sous-ensembles aéronautiques)), en Spie (ingénierie des réseaux) dont le très résilient modèle économique permet d’attendre les premiers effets en 2026 du plan massif d’investissement dans les infrastructures voté par le gouvernement allemand, dans le groupe SFPI (serrures «Picard », fenêtres, équipements industriels) dont l’excellente structure financière (trésorerie nette de dettes de 67 millions d’euros, 42% de son cours actuel) permet ici aussi d’attendre l’inéluctable rebond du marché français de la construction. La position dans la société du Cambodge, holding faîtière du groupe Bolloré, objet d’une tentative d’OPA l’an dernier, a aussi été marginalement complétée, alors que le groupe Bolloré vient de reprendre mi-octobre la simplification de l’enchevêtrement de ses holdings de détention. Des allègements ont été menés en Lumibird (lasers industriels et médicaux), en Streamwide (logiciels de communication) et en NRJ, tandis que le ligne en Made (détection de réseaux) était cédée sur le marché presque au prix de son OPA.

HMG Découvertes PME C a également renforcé Lisi et SFPI, mais également Boiron « après son excellente publication du mois dernier, dans l’éditeur de logiciels pour la gestion du poste client des entreprises Sidetrade » financés par « des allègements ont été menés en Wallix (logiciels de cybersécurité d’identité), en Streamwide (logiciels de communication), ainsi qu’en NRJ ».

Mirabaud Discovery Europe ex-UK « a progressé de 3,55 % en octobre, tandis que l'indice a enregistré une hausse de 2,06 %. La principale contribution au rendement du portefeuille au cours du mois a été le fabricant suisse Cicor, qui a réalisé une excellente performance après avoir lancé une offre de rachat importante au Royaume-Uni. L'équipe dirigeante possède une solide expérience en matière de fusions-acquisitions, ayant consolidé le secteur fragmenté des services de fabrication électronique (EMS) pour devenir le partenaire de choix en matière d'externalisation de la production de composants électroniques à faible volume et à forte valeur ajoutée, notamment pour des produits tels que les appareils auditifs. La direction de Cicor diversifie avec succès ses activités, initialement centrées sur le marché des appareils auditifs, vers d'autres segments, contribuant ainsi à améliorer la sécurité des produits ». En octobre, le fonds a entré « l'éditeur suédois de logiciels de jeux MTG. Suite à une acquisition majeure et à une stratégie d'allocation de capital ciblée, cette entreprise est redécouverte. MTG propose des divertissements numériques freemium, exploitant la technologie pour améliorer la qualité de vie ».

Terminons par une sélection des small caps parmi les mieux notées par notre Stock Screenner

(France - capitalisations boursières < 5 Md$ – source Stock Screener Zone Bourse)