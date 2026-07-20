Chaque mois, nous épluchons les rapports mensuels d'activité des fonds (OPC) de petites valeurs européennes et vous résumons sous forme de tableau synthétique les derniers choix des meilleurs gérants. L'objectif : vous aider à mieux les sélectionner, mieux comprendre leurs performances, et vous permettre de suivre facilement les dernières décisions des meilleurs "stock-picker" français. Et pourquoi pas de vous en inspirer dans vos propres choix de valeurs.

Décrochages et opérations financières à l’approche de l’été

Après un premier semestre de concentration des flux sur la thématique IA et tout ce qui y participe de près ou de loin, la thématique s’est essoufflée en juin et questionne très sérieusement ces derniers jours à en croire le puissant reflux des valeurs semi-conducteurs.

En juin, les petites capitalisations françaises CAC Mid&Small ont reculé de près de 8% dividende réinvesti, décrochant nettement par rapport à leurs homologues européennes et au CAC 40. En cause, la consolidation des valeurs de l’énergie sur fonds de détente en Iran, la poursuite de la chute de la plupart des biotechs et la purge des valeurs « semi-conducteurs ».

Evolution, dividendes inclus, du CAC 40, du CAC Mid&Small et du MSCI Europe Microcap ex UK depuis le 1er juin 2026

Si la conjoncture est plutôt adverse, les attentes bénéficiaires, quoique particulièrement revues en baisse YTD sur les small, restent substantiellement en hausse pour l’année en cours (Portzamparc indique un consensus à +8.7% pour les BPA médian pour le CAC Mid&Small soit la même dynamique que pour le CAC 40). De sorte que la surperformance des petites capitalisations française se combine avec une décote de l’ordre de 10 à 20% vs les petites capitalisations européennes et les grandes valeurs françaises.

Source : ZB, Portzamparc

Ce coup de froid sur la cote des PME et ETI françaises se retrouve dans l’accélération de la décollecte des fonds small caps comme l’illustre ce graphique de Portzamparc.

Enfin, les opérations financières se sont multipliées ces dernières semaines. Malheureusement, les sorties partielles ou complètes de Bourse (OPA financière sur Voyageurs du Monde et Pierre & Vacances, OPA industrielle sur Pizzorno et Exail, OPRA sur Chargeurs et Prodways, OPR sur Gaumont, Bourrelier Group et Fiducial Office Solutions, OPAS sur Lexibook …) sont sans commune mesure avec le nombre d’IPO, ces dernières (Le Slip Français, Ieva Group et Rising Stone en tout et pour tout en 2026) étant limitées en taille et en qualité. A noter pour être complet quelques opérations de recapitalisation (Okwind, Agripower, Forsee Power, Lhyfe auprès d’un industriel…) et aujourd’hui la cession de la division Médical de Lumibird auprès d’un industriel américain, IPG Photonics dans de bonnes conditions (14.6x l’Ebitda 25 avec le complément de prix).

Les remarques générales

(Source : Quantalys, rapport mensuel des sociétés de gestion)

De façon générale, à noter :

Les fonds de la sélection, progressent cette année en moyenne de 6.2% à fin juin 2026. Tailor Actions Entrepreneurs a fortement consolidé (effet 2CRSI) mais se distingue toujours à +15.3% à fin juin 2026. Tous les fonds sont au moins à l’équilibre.

Les fonds présents sur 2CRSI (attaque d’un short seller) tiennent bon (Tailor Actions Entrepreneurs a conservé sa grosse pondération) ou allègent (Claresco PME).

Les derniers arbitrages des pros

Indépendance Europe Small « a renforcé son investissement dans la société Glenveagh (Irlande) et SAF-Holland (Allemagne) et a cédé son investissement dans la société Omer (Italie). »

Indépendance France Small & Mid « a vendu Var Energi suite aux négociations sur une éventuelle paix en Iran et The Navigator. Il s'est renforcé en Publicis et Vicat qui sont mal valorisés ». Le fonds semble également avoir sorti de GTT et Seb, et sorti Danieli.

Claresco PME a entré Ion Beam Application et Technip Energies, et renforcé Altarea. « Nous avons pris des profits partiels sur EPC Groupe, Mersen, Planisware et Trigano. En juin, le titre 2CRSI que nous avions rentré au 2e semestre 2025 à un prix moyen de 12 euros a reculé de 41%. Alors que nous avions commencé à prendre des profits début juin autour de 50 euros, le titre a fortement reculé à partir du 18 juin jusqu'à un plus bas de 16.80 euros, suite à une note à charge publiée par une officine qui avait pris une position de vente à découvert. Entretemps, la société a réfuté un certain nombre d'accusations et l'officine a clôturé sa position vendeuse, si bien que le titre a rebondi vers 30 euros à fin juin. A l'occasion de ce rebond, nous avons réduit notre exposition car nous pensons que la communication du management reste trop approximative ».

Tailor Actions Entrepreneurs a également été affecté par la baisse de cette forte pondération du fonds. « Nous avons été exposés à la baisse brutale de 2CRSI, victime d’une « attaque » d’un vendeur à découvert. Procédé classique, ces derniers prennent une position vendeuse à découvert et publie un rapport à charge. Choc de cotation, -40%. Les dirigeants ont rapidement fait en sorte de lever les doutes mais à court-terme, le mal était fait. Après avoir rencontré les dirigeants et analystes du dossier, notre confiance reste intacte et nous avons décidé de conserver notre ligne en portefeuille. »

Valboa Développement a été porté par Exail Technologies (1 point de perf.). « Sortie mi-mars au-dessus de 136 EUR, la société est réintégrée en portefeuille suite à une correction jugée excessive induite par les incertitudes sur le prix de rachat de la position minoritaire de ICG dans la filiale Exail Holding. La bonne connaissance du dossier nous a permis de construire rapidement une position en dessous de 100 EUR, et ce avant d’apprendre en fin de mois l’entrée en négociations concernant une éventuelle acquisition par Safran au prix de 128,5 euros par action du bloc de contrôle de la famille Gorgé. Les plus forts détracteurs sont à compter à nouveau parmi les ESN : Wavestone et Alten reculent de plus de 17% sur le mois. Le marché estime que le modèle des ESN basé sur la vente de "jours/hommes" est menacé par l’IA. Sans sous-estimer la disparition de certains métiers et la déflation en contrepartie des gains de productivité offerts par l’IA, nous avons la conviction du rôle à jouer par les ESN dans son déploiement pour sécuriser cette transition critique dans la migration de systèmes hérités des années 90 (gestion des risques de cybersécurité, de conformité réglementaire, …). Le focus de Wavestone dans les métiers de la cybersécurité et de l’IA nous semblent à même de compenser la disparition d’activités plus traditionnelles. La position a été renforcée sur une valorisation particulièrement déprimée (EV/EBITA à 5x, FCF/EV à 15% pour 2028). Le secteur des ESN représente 14.5% du fonds. La participation en FNAC Darty sous offre de VESA a été cédée. La participation en Ipsos a été cédée

Abascus Discovery R fête les cinq ans de la reprise de la gestion du fonds en soulignant la surperformance de ses indices de référence. Depuis 2021, Abacus Discovery I affiche une performance de +71,2%, soit +10,3% annualisé, contre +48,0% et +8,5% respectivement. La dynamique continue cette année avec une progression de +10,9% contre +7,7% et +1,1%. Le fonds a résisté en juin, grâce à une sélection « d'entreprises de qualité, peu endettées et peu cycliques qui joue pleinement son rôle d'amortisseur tout en conservant le même potentiel haussier ». « Au sein du portefeuille, FAE Technology signe la meilleure contribution du mois (+1,1pt). Le sous-traitant italien d'électronique embarquée bondit de plus de +34%, porté par son positionnement croissant sur l'économie spatiale via Kayser Space et une visibilité en amélioration. La dynamique italienne se prolonge avec ICOP, dans le génie civil de fondations spéciales, qui annonce une potentielle acquisition structurante et riche en synergies (+0,7pt). Le fonds accueille par ailleurs sa seconde OPA de l'année sur Advanced Medical Solutions, assortie d'une prime de +35% (+0,4pt). À l'inverse, les valeurs d'électronique et de technologie subissent des prises de bénéfices. Cicor recule de -0,6pt, toujours sous pression après sa guidance décevante, devant Powersoft (-0,5pt), EVS (-0,4pt) et Vusion (-0,3pt). Au niveau des mouvements, nous avons initié deux nouvelles positions. Nous avons participé à l'IPO d'Alia Mentis, spécialiste italien des composites deep-tech, et ouvert une ligne sur Končar, société croate spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements et de systèmes électriques. Nous avons également renforcée Init Innovation, dans les systèmes billettiques de transport, ainsi que Journeo et FAE Technology. Ces achats ont été financés par nos sorties de Süss MicroTec, dans les équipements pour semiconducteurs, et d'Advanced Medical Solutions, dont nous préférons encaisser les profits pour saisir de meilleures opportunités ». Le focus du mois est sur « Semco, une croissance sous bonne emprise »

HMG Découvertes C a profité de la bonne publication de Figeac pour « alléger au vu d’un excellent parcours récent. Hormis Figeac, les principales contributions haussières sont venues de Thermador Groupe (grossiste-distributeur d’équipements pour la rénovation des bâtiments)(+12,3%) dont l’activité devrait pouvoir bénéficier de la résurgence d’inflation sur ses produits et, plus ponctuellement, du regain d’intérêt pour le segment des pompes à chaleur. De manière plus anecdotique, la précocité de la vague de chaleur enregistrée en juin a certainement dû doper l’activité de Piscines Desjoyaux, dont le cours a gagné 12% sur le mois. L’action du groupe Eurofins (analyses de laboratoire) a progressé de 9,8% alors que ce groupe pourrait procéder à des cessions d’actifs dans de bonnes conditions, voire mettre en bourse de New York son activité américaine de services pour l’industrie pharmaceutique. Notons enfin la nette progression (+9,7%) du cours de l’action Catering International Services, entrée dans le portefeuille le mois dernier, dans le sillage de son initiation de couverture par un bureau de recherche de la place.» (…) En ce qui concerne les mouvements sur le portefeuille, des achats ont notamment porté sur de nombreux secteurs : en Lumibird (lasers) alors que son grand confrère Exail devrait prochainement quitter la cote sur des multiples très généreux, en ID Logistics (logistique contractuelle) pour profiter de la récente et surprenante faiblesse de son cours de bourse, dans les loisirs en Voyageurs du Monde, maintenant que le conflit iranien semble être apaisé, ou encore dans Rubis (distribution et stockage d’énergie). La ligne dans la Compagnie du Cambodge, holding faîtière du groupe Bolloré, a été complétée, alors qu’il a été confirmé lors de son assemblée générale l’intention du groupe de redistribuer à ses actionnaires l’essentiel du dividende exceptionnel lui-même détaché par sa fille, la société Bolloré SE. Cette opération pourrait intervenir en septembre prochain et offrir, en première approche, aux actionnaires de la Compagnie du Cambodge un rendement nettement supérieur à 15%. Outre Figeac et Trigano, des prises de profit ont notamment porté sur Vallourec, ainsi qu’en Guillemot (accessoires de jeux vidéo).

Terminons par une sélection des small caps parmi les mieux notées par notre Stock Screenner

(France - capitalisations boursières < 5 MdsUSD – source Stock Screener Zone Bourse)

NB : les fonds ont été sélectionnés essentiellement selon leur performance sur longue période (nous avons retenu une durée de 5 ans, durée généralement retenue pour l’investissement dans les fonds actions).