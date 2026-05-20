Chaque mois, nous épluchons les rapports mensuels d'activité des fonds (OPC) de petites valeurs européennes et vous résumons sous forme de tableau synthétique les derniers choix des meilleurs gérants. L'objectif : vous aider à mieux les sélectionner, mieux comprendre leurs performances, et vous permettre de suivre facilement les dernières décisions des meilleurs " stock-picker " français. Et pourquoi pas de vous en inspirer dans vos propres choix de valeurs.

Les petites valeurs tiennent bon

Loin des envolées des grandes valeurs technologiques américaines, les marchés d’actions européens évoluent de façon chaotique, au gré des évènements ou rumeurs d’ordre géopolitique. Après un mois de mars très négatif (tension en Iran), avril fut un mois de net rebond (espoirs d’accord), en particulier pour les petites capitalisations. La première partie du mois de mai est restée favorable aux petites valeurs, alors que le CAC 40 est mal orienté. Même phénomène depuis le début de l’année avec des petites valeurs largement dans le vert et des grandes en baisse (CAC 40) ou étales (Euro Stoxx 50) au 18 mai.

Evolution, dividendes inclus, du CAC 40, du CAC Mid&Small et du MSCI Europe Microcap depuis le 1er janvier 2026

Les publications, très correctes dans l’ensemble, ont porté les petites valeurs en avril. Plus particulièrement, l’envolée de quelques titres technologiques ou biotechnologiques ont tiré les indices vers le haut. L’engouement observé en avril pour tout ce qui a trait aux semi-conducteurs ou data-centers s’est en effet prolongé et étendu à des valeurs moyennes plus indirectement touchées comme Nexans, Spie ou Mersen. Ce dernier a en effet rappelé son exposition au marché des semi- conducteurs, et plus encore, à celui des data-centers (fourniture de protections électriques et de convertisseurs de puissance). Même phénomène pour Spie, susceptible de bénéficier de la construction de data-centers en Europe ou pour Nexans, dont l’acquisition américaine dans ce domaine a été plébiscitée.

L’envolée des valorisations de petits acteurs des semi-conducteurs depuis le 1er janvier dépasse largement celle de ST Microelectronics (CAC 40) et de Nanobiotix, la plus biotech la plus performante en 2026 à Paris (cours au 18 mai 2026)

La prudence reste cependant de mise en cas de poursuite du conflit en Iran. En effet, l’indice PMI composite de la Zone euro poursuit sa chute, passant même en zone de contraction. La principale raison est la très forte et rapide dégradation de la situation dans les services, alors que l’industrie a plutôt résisté, probablement portée par des commandes anticipant des contraintes supplémentaires sur les chaînes de production du fait de la guerre en Iran ainsi que des hausses des prix.

Du côté des flux, le mouvement de collecte des fonds spécialisés a fait la place à une légère décollecte depuis mars. La classe d’actifs reste cependant attrayante au regard de ses niveaux de valorisation (décote de l’ordre de 20% selon les ratios et les indices) comme l’indique ce tableau de l’équipe de recherche de Portzamparc :

Les remarques générales

(Source : Quantalys, rapport mensuel des sociétés de gestion)

De façon générale, à noter :

Les fonds de la sélection, progressent cette année en moyenne de 3.4% à fin avril 2026. Tailor Actions Entrepreneurs se distingue à +13% à la faveur d’un rebond du même ordre rien que sur le mois d’avril.

L’entrée dans la sélection de Valboa Développement, fonds de LBO France, qui vient de souffler ses cinq bougies en affichant déjà plus de 60M€ d’encours et plus de 5% de performance annuelle.

La présence dans de nombreux fonds des sociétés Compagnie des Alpes, Mersen, Aubay, Wavestone, Arteche, Exail, Vusion, Tecnicas Reunidas, Nexans, GL Events, 2CRSI, Quadient, Edenred, LDC, Trigano, Altarea ou encore NRJ Group.

Les derniers arbitrages des pros

Indépendance Europe Small a enregistré une performance positive de +6,8% en avril 2026 légèrement au-dessus de son indice. Au cours du mois le fonds a renforcé ses investissements dans les sociétés PORR (Autriche) et STADLER (Suisse). Il a cédé ses investissements dans les sociétés EDIL SAN FELICE (Italie) et VAR ENERGI (Norvège).

Indépendance France Small & Mid a enregistré une performance positive de +7,0% en avril, rattrapant une partie du recul du mois de mars. Le fonds a renforcé son investissement dans CAPGEMINI, la valorisation étant attrayante, et initié un investissement dans la société ALSTOM suite à la correction du titre. Il a vendu TUI compte tenu des fortes perturbations sur le secteur du tourisme.

Abascus Discovery R initié une position sur Mersen, groupe industriel français spécialisé dans les matériaux avancés, en amont de sa publication et qui a immédiatement contribué positivement au fonds. Nous avons par ailleurs pris quelques profits sur Arteche, Hanza et RT&L estimant que leurs valorisations reflétaient correctement leurs fondamentaux. Nous en avons profité pour renforcer certaines lignes ayant fortement reculé sur le mois sans raison apparente, telles qu'Init Innovation et Shelly Group. Dans son reporting, le fonds se penche ce mois si sur Ekter, une entreprise grecque de construction.

Valboa Développement I2 entre directement dans notre sélection à l’occasion de ses cinq ans, soit l’historique minimum de performance pour entrer dans notre sélection. Le fonds totalise 62 M€ d’encours et progresse de 31% depuis sa création. Il est sable en "YTD" à fin avril après un rebond de 7.4% porté par "Mersen, deuxième position du portefeuille, en confirmant son retour à la croissance organique, signe une hausse de 43%, tout en restant sur une valorisation modérée à 6,5x EBITDA 2026. Nexans, rentrée opportunément en portefeuille en mars progresse de près de 40%, sur des résultats du premier trimestre qui confortent les perspectives de la société sur 2026, d’autant que l’activité est attendue en amélioration sur le second semestre. L’acquisition de Republic Wire vient renforcer l’exposition sur le marché américain particulièrement dynamique. A noter également la bonne contribution des ESN, notamment sur les résultats de Aubay et de Sopra Steria dont la croissance organique au T1 (respectivement +10% et +3%) apporte un démenti aux anticipations du marché qui les valorise comme des sociétés inéluctablement disruptées par les mutations de l’IA. Malgré sa revalorisation dans la foulée de sa communication trimestrielle, Sopra Steria reste évaluée à 6,1x EBITA 2026 avec un FCF/EV de plus de 10% dès 2026… Vicat est introduite dans le portefeuille en fin de mois. Le contexte d’un cout de l’énergie renchéri par la guerre en Iran masque le potentiel cyclique de la société, d’autant que sont identifiés des situations spécifiques susceptibles de permettre la revalorisation d’un dossier faiblement valorisé (EV/EBIT 2027E 8x, FCF/EV ~10%) : démarrage d'un nouveau four au Sénégal, poursuite des livraisons au chantier de la voie ferroviaire Lyon-Turin, perspective de reprise du résidentiel en France (~30% du CA France), sur ses plus bas depuis 25 ans et enfin un fort levier opérationnel aux États-Unis (~15% du CA) après un point bas cyclique marqué".

Claresco PME (+6,3% en avril) a été tiré par la performance de "Mersen (+44%), Semco (+31%), 2CRSI (+30%), Planisware (+25%), Aubay et LISI (+20%), Kinepolis (+17%) et Pierre & Vacances (+15%). Elle a été freinée par Inventiva (-9%), Cie des Alpes (-6%), Vente-Unique (-4%), Vétoquinol (-2%) et FDE (-1%). Nous avons entré Ekinops et Solaria, et renforcé Aubay, Altarea, Cie des Alpes, Kinepolis, Mersen et Vusion. Nous avons pris des profits partiels sur 2CRSI, Exail, Grenergy, Semco et Sidetrade, et avons sorti Pullup."

HMG Découvertes C (retrouvez notre interview de son gérant ) a renforcé ses lignes "ID Logistics, Neurones (conseil informatique), après des prises de profits à bon compte en février dernier, en Voyageurs du Monde alors que le groupe a toujours montré la solidité de son modèle indépendamment des crises du secteur, dans l’éditeur de logiciels Linedata, compte tenu de sa faible valorisation, ou encore en Prodways, dans l’attente des modalités de l’offre publique de rachat déjà annoncée. Nous avons aussi profité des ventes de lassitude ayant provoqué la chute du cours de l’action Piscines Desjoyaux pour compléter notre ligne dans ce groupe fort bien géré et peu risqué compte tenu de sa très solide structure financière. Des prises de profit ont notamment porté sur Vallourec, Electricité de Strasbourg ou en Spie. Les lignes Bastide et Guerbet ont été soldées".

Tailor Actions Entrepreneurs a bondi de 13.4% en avril, porté par "la transition énergétique (Arteche, Nexans, Maire Tecnimont), les semi-conducteurs (2CRSI, Suss Microtec, BE Semiconductor) et banques (AlphaBank, Piraeus Financial, Banca Monte dei Paschi di Siena) dont les valeurs choisies ont très bien publié et dont les anticipations ont été saluées boursièrement".

Terminons par une sélection des small caps parmi les mieux notées par notre Stock Screenner

(France - capitalisations boursières < 5 Md$ – source Stock Screener Zone Bourse)

NB : les fonds ont été sélectionnés essentiellement selon leur performance sur longue période (nous avons retenu une durée de 5 ans, durée généralement retenue pour l’investissement dans les fonds actions).