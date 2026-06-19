Chaque mois, nous épluchons les rapports mensuels d'activité des fonds (OPC) de petites valeurs européennes et vous résumons sous forme de tableau synthétique les derniers choix des meilleurs gérants. L'objectif : vous aider à mieux les sélectionner, mieux comprendre leurs performances, et vous permettre de suivre facilement les dernières décisions des meilleurs " stock-picker " français. Et pourquoi pas de vous en inspirer dans vos propres choix de valeurs.

Quelques désenchantements sur les smalls françaises

Si les petites valeurs ont continué de surfer la vague technologique en mai (CAC Mid & Small +7% ) grâce à des envolées spectaculaires de biotechs (Haffner +204%, Neovacs +100%, Neolife +67%) ou de valeurs des semi-conducteurs (X-FAB +85%, Kalray +80%, 2CRSI +61%), juin marque le retour sur terre de dossiers prenant un peu trop de poids dans les indices. De quoi effacer la surperformance des petites et moyennes valeurs cette année.

Les valeurs technologiques américaines (le Nasdaq a progressé de 25% sur avril-mai, porté par des résultats très supérieurs aux attentes et l’engouement pour les valeurs IA, avant de consolider début juin) ne sont pas étrangères à cette volatilité.

Evolution, dividendes inclus, du CAC 40, du CAC Mid&Small et du MSCI Europe Microcap depuis le 1er janvier 2026

Côté biotechs, c’est le poids lourd Abivax et sa dizaine de milliards d’euros de capitalisation boursière qui a jeté un froid en publiant les résultats finaux d’ABTECT (phase III). S’ils confirment les très bons résultats d’induction publiés en juillet 2025 et que la soumission du dossier à la FDA est prévue au T4 26, 3 patients ayant reçu le traitement ont développé un cancer. De quoi refroidir la spéculation sur un changement de contrôle à court terme, même si aucun lien direct n’est prouvé avec le traitement Obefazimod. Résultat : -44% en une séance, ce qui a fait pression sur l’ensemble des valeurs du secteur près d’un an après des résultats cliniques d’Abivax au contraire très encourageants et à l’origine d’une meilleure cote des biotechs. Ainsi, Sensorion recule de 60% sur 3 mois, Inventiva de 40%, et Carbios de 23%.

Côté tech, les stars de ce début 2026 que sont les valeurs des semi-conducteurs consolident fortement depuis le début du mois de juin, influencées par leurs comparables Outre-Atlantique. Soitec est passée de 200€ à 120€ en une dizaine de jours, idem pour Kalray (de 16€ à 10€) ou encore Baikowski (de 37€ à 25€). Plus inquiétant, 2CRSI, dossier sur lequel vient s’ajouter une suspicion de fraude lancée par un vendeur à découvert, Grizzly Research. Un « coup de Grizzly » qui coutait au titre la moitié de sa valeur quelques minutes seulement après sa reprise de cotation ce 18 juin. Sans appel.

Retour sur terre également pour les exploitants et fabricants européens de satellites qui avaient montée dans la perspective de l’IPO pourtant réussie de Space X. SES et Eutelsat, en hausse de l’ordre de 50% en mai, ont en effet tout reperdu depuis début juin.

Enfin, à noter qu’une diva de ces dernières années, Exail Technologies, a perdu un tiers de sa valeur alors qu’un bras de fer bras de fer à 380 M€ s’annonce avec ICG, montant qui correspond à l’écart de valorisation des deux parties dans la cadre de la sortie d’ICG du capital d’Exail Holdings. Un chiffre à mettre en balance avec une capitalisation d’un peu moins de deux milliards d’euros, toujours en hausse d’un tiers depuis le 1er janvier.

Cet essoufflement se retrouve dans la pause de la collecte des fonds small caps comme l’illustre ce graphique de Portzamparc.

Terminons par la revue trimestrielle des indices par Euronext. L'Indice CAC Mid 60 intègre : Groupe ADP, Gecina, Maurel et Prom, Mersen et Valeo. Abivax, Elior, Ipsen, Nexity et Soitec en sortent. L'indice CAC Small inclut maintenant : Elior, Lectra, Neurones, Nexity et Showroomprivé. Les sortants sont les promus : Maurel et Prom et Mersen. Lectra , Neurones et Showroomprivé entrent au CAC All-Tradable. Aucune valeur ne sort de cet indice.

Les remarques générales

(Source : Quantalys, rapport mensuel des sociétés de gestion)

De façon générale, à noter :

Les fonds de la sélection, progressent cette année en moyenne de 8.7% à fin mai 2026. Tailor Actions Entrepreneurs se distingue à +20.9%. Le meilleur fonds de notre sélection sur 5 ans est en revanche à la peine, pénalisé ces derniers mois par Exail et Vusion.

La présence dans de nombreux fonds des sociétés Compagnie des Alpes, Mersen, Aubay, Wavestone, Arteche, Exail, Vusion, Tecnicas Reunidas, Nexans, GL Events, 2CRSI (SIC), Quadient, Edenred, LDC, Trigano, Altarea ou encore NRJ Group.

Les derniers arbitrages des pros

Indépendance Europe Small Au cours du mois le fonds a entré Wavestone et TSK. Il a « renforcé ses investissements en CIE AUTOMOTIVE (Espagne), DOF (Norvège) et TITAN (Grèce). A l'inverse, il s'est allégé en SEMAPA (Portugal), ELOPAK (Norvège) ».

Indépendance France Small & Mid a créé une nouvelle ligne en ALSTOM suite à la baisse du titre, en WAVESTONE et « s'est renforcé en PUBLICIS. Enfin, il s'est allégé en GTT devenue bien valorisée ».

HMG Découvertes C a renforcé « Assystem et Neurones ; dans les logiciels, en Linedata ; dans les loisirs, en Voyageurs du Monde, en Pierre & Vacances et de manière plus contrariante, en Mr Bricolage ; dans l’industrie, en Jacquet Metals ou encore en Viel & Cie (courtage de marchés financiers) après avoir participé à une très convaincante assemblée générale de ses actionnaires. Enfin, une ligne a été ré-initiée dans la société Catering International et Services, qui gère partout dans le monde (17 pays) des bases-vies (hébergement et restauration) pour des géants des matières premières. Depuis longtemps très raisonnablement valorisée, notamment en raison d’un complexe litige en Algérie, aujourd’hui réglé, la société semble aborder depuis 2024 un nouveau cycle de forte croissance, qui devrait pouvoir se poursuivre, compte tenu du contexte des besoins de matières premières minières et de combustibles pétroliers. Des prises de profit ont notamment porté sur Vallourec tandis que la ligne en Maisons du monde était quasiment soldée ».

Mirabaud Discovery a profité de la hausse du sidérurgiste allemand Salzgitter, « suite à la publication de ses résultats. Salzgitter bénéficie de deux atouts majeurs. D'une part, sa participation importante dans le fondeur de cuivre Aurubis rend sa valorisation par la somme des parties attractive. D'autre part, son activité de production d'acier en Europe enregistre une amélioration des prix et des volumes grâce au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et à la perspective de nouveaux quotas d'acier proposés par l'UE pour protéger les producteurs européens du dumping. Salzgitter construit actuellement en Allemagne une usine de production d'acier vert alimentée à l'hydrogène afin d'utiliser les ressources de la planète plus efficacement. ». « En mai, nous avons pris une position dans le fabricant néerlandais de transformateurs Alfen. Après avoir rencontré des difficultés importantes dans son secteur des réseaux intelligents, notamment la chute des prix des batteries et les retards de planification qui ont affecté son activité de recharge pour véhicules électriques, Alfen semble désormais bien positionnée pour un redressement sous une nouvelle direction. Le marché de l'électrification reste porteur aux Pays-Bas, et ses activités de recharge pour véhicules électriques, de batteries et de sous-stations électriques sont bien placées pour capter la demande ».

Abascus Discovery R « a initié une position dans COX ABG Group, dans les services aux collectivités intégrés dans l'eau et les énergies renouvelables, qui vient de finaliser une acquisition majeure au Mexique. Nous avons également commencé une position dans Vusion Group, le leader mondial des étiquettes électroniques pour la grande distribution, dont la valorisation nous semble très faible après une forte réaction négative du marché. En face, nous sommes sortis de Reway Group en raison de sa sortie de la cote dans les 8 prochains mois, à un prix potentiel qui présente peu de potentiel. »

Les gérants nous partagent ce mois-ci leur conviction sur Kri-Kri Milk, dossier chéri par bon nombre de stock picker français dont Youssef Harrabi. « Kri-Kri Milk est un acteur grec majeur des produits laitiers et spécialisé dans les yaourts (80% du chiffre d'affaires) et les glaces (20% du CA) grecques. Bien que leader sur son marché domestique (50% de parts de marché), le groupe a su réaliser une croissance historique exceptionnelle (CAGR 2016-2025 : +16%) grâce à une stratégie de pénétration en marque blanche qui fait écho aux stratégies des distributeurs et aux besoins des consommateurs. Ainsi, bénéficiant d'une appellation protégée sur un marché mondial encore peu pénétré, Kri-Kri capitalise sur l'essor des habitudes alimentaires plus protéinées pour délivrer un potentiel de croissance substantiel, soutenu par un doublement de ses capacités de production à horizon 2027. Cet excellent parcours s’accompagne également d’un niveau de marge structurellement résilient, (15 % EBIT margin) grâce à un pouvoir d’indexation des prix sur ceux du lait (70% du CA) et une chaine d’approvisionnement diversifié. Une résilience traduite dans les comptes par une position de trésorerie nette positive. Avec une croissance de +35% du chiffre d'affaires et des marges d’EBITDA portées à 19% au T1 2026 dans un contexte économique dégradé, le groupe dépasse largement les attentes et confirme à la fois le dynamisme de son activité et sa capacité d'ajustement, justifiant une valorisation attractive de 13x EV/EBIT 2026 ».



Terminons par une sélection des small caps parmi les mieux notées par notre Stock Screenner

(France - capitalisations boursières < 5 Md$ – source Stock Screener Zone Bourse)

NB : les fonds ont été sélectionnés essentiellement selon leur performance sur longue période (nous avons retenu une durée de 5 ans, durée généralement retenue pour l’investissement dans les fonds actions).