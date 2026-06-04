SMC Corporation surfe sur la vague de l'automatisation et voit ses ventes progresser, mais le titre et les résultats semblent encore en attente d'un véritable déclic opérationnel.

La volonté du Japon de maintenir une économie à forte composante manufacturière soutient discrètement un cycle d'automatisation constant dans le secteur des machines industrielles, une tendance qui devrait se prolonger jusqu'en 2026 et au-delà.

Le marché mondial de l'automatisation industrielle devrait passer de 238,4 milliards de dollars US en 2026 à 343,1 milliards d'ici 2031, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,6 %, porté par les usines intelligentes et la discipline de coûts, selon le cabinet d'intelligence économique Mordor Intelligence.

De manière plus directe, Mordor Intelligence prévoit que le marché des équipements pneumatiques passera de 37,4 milliards de dollars en 2026 à 52,3 milliards d'ici 2031 (CAGR de 6,9 %), témoignant d'une demande de remplacement régulière et d'une adoption accrue dans divers secteurs. En substance, les usines ne cessent d'investir, elles se modernisent simplement de manière graduelle, année après année.

SMC s'inscrit parfaitement dans cette montée en puissance. Le groupe opère sur un segment unique : les équipements de contrôle automatique, principalement des composants pneumatiques et d'automatisation intégrés aux machines. Son activité est résolument mondiale, avec une forte exposition à la Grande Chine, à l'Asie, à l'Europe et à l'Amérique du Nord, d'où provient l'essentiel de son chiffre d'affaires.

Une croissance sans passage de vitesse

Sur l'exercice fiscal 2025, le chiffre d'affaires de SMC a progressé de 6,4 % sur un an pour atteindre 842,5 milliards de yens, contre 792,1 milliards, porté par la reprise des semi-conducteurs, une demande chinoise robuste et des ajustements tarifaires favorables au Japon. Si ces chiffres sont flatteurs en apparence, le résultat opérationnel a fait du surplace, ne progressant que de 0,2 % pour s'tablir à 190,6 milliards de yens contre 190,2 milliards.

Le problème est limpide : les coûts ont augmenté plus vite que les ventes. Les dotations aux amortissements ont bondi après un cycle d'investissement massif, les frais de personnel ont grimpé et les coûts de transformation ont sensiblement progressé. L'augmentation des volumes ne s'est pas traduite par une hausse du résultat d'exploitation, ce qui constitue le véritable indicateur de performance.

Le bénéfice net a crû plus rapidement (+7 % sur un an à 167,3 milliards de yens), mais ce résultat est dopé par environ 20 milliards de yens de gains de change comptabilisés sous la ligne opérationnelle. En faisant abstraction de ces éléments, la croissance du profit sous-jacent apparaît bien mince.

Les flux de trésorerie racontent une histoire similaire : le flux de trésorerie opérationnel est tombé à 188,9 milliards de yens (contre 196,7 milliards), et le flux de trésorerie disponible (FCF) a chuté brutalement à 81,4 milliards de yens (contre 231,9 milliards) sous l'effet de l'accélération des dépenses d'investissement.

Espoir contre exécution

L'action SMC a connu un parcours honorable, progressant de 20,9 % sur l'année écoulée. Le cours actuel de 65'020 yens reste toutefois bien en deçà de son sommet sur 52 semaines à 86'800 yens, ce qui suggère que le marché a déjà revu ses attentes à la baisse après une période d'optimisme.

La valorisation n'est pas non plus bon marché. Le titre se négocie à 22,7 fois les bénéfices attendus pour l'exercice 2026, soit légèrement sous sa moyenne sur trois ans de 24,2 fois. Cette décote est logique au regard des chiffres : le chiffre d'affaires progresse, mais le résultat opérationnel stagne. Les investisseurs refusent donc de payer des multiples records pour une conversion des profits aussi médiocre.

Le sentiment des analystes reste prudent. Seuls sept analystes sur quinze recommandent l'achat. L'objectif de cours moyen de 78'400 yens implique un potentiel de hausse de 22,5 %, mais cela suppose un redressement des marges et un début de retour sur investissement pour le cycle récent. En résumé, le marché semble intéressé, mais pas convaincu.

Des risques persistants

SMC mise clairement sur la demande d'automatisation à long terme, mais la configuration à court terme manque de clarté. Les coûts augmentent plus vite que les profits, et cet écart pourrait devenir pesant si la demande venait à s'essouffler, même légèrement. Tout dépendra du maintien de la dynamique des semi-conducteurs et de la rentabilité réelle des dépenses récentes. Si les marges ne s'améliorent pas, les investisseurs pourraient perdre patience. Entre les fluctuations de la demande mondiale et la pression sur les prix, ce scénario de croissance tranquille pourrait rapidement se gripper.