A change et périmètre constants, les ventes ont été soutenues en Amérique (+11,7%) et dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) avec une hausse de 4,9%. Dans la région Asie-Pacifique, elles ont renoué avec la croissance (+2,6%), tandis qu'en France, elles sont en recul de 13%, pénalisées par un contexte de consommation atone, la contraction du réseau de magasins, une diminution de l'activité promotionnelle et une base de comparaison élevée.
SMCP S.A est spécialisé dans la création et la commercialisation de vêtements de luxe et d'accessoires pour hommes et femmes. Les produits sont vendus sous les marques Sandro (50% du CA), Maje (38,2%), Claudie Pierlot et Fursac (11,8%). Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente en corners de grands magasins (30%) ;
- vente en magasins détenus en propre (28,3%) ;
- vente en ligne (16,4%) ;
- vente en magasins de déstockage (13%) ;
- vente à des partenaires locaux (10,3%) ;
- vente en magasins affiliés (2%).
La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants.
A fin 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 630 points de vente dans le monde (dont 1 227 magasins détenus en propre), et via Internet.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (33,8%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (35,4%), Amériques (15,8%) et Asie-Pacifique (15%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.