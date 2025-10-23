SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) gagne plus de 2% après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 896 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2025, en hausse de 2,8% en organique, soutenue par les ventes à périmètre comparable (+2,9%).
Le groupe de marques de luxe accessible revendique une croissance dans toutes les régions sauf en Asie, impactée par la stratégie d'optimisation du réseau mise en oeuvre en 2024 (65 fermetures nettes en 2024 en Chine).
'Conformément à notre plan stratégique, nous avons poursuivi nos efforts dans l'ensemble de nos régions pour renforcer la désirabilité de nos marques, nous permettant de mettre en oeuvre notre stratégie full price', souligne Isabelle Guichot.
'Forts de ces progrès, nous abordons la fin de l'année avec confiance dans notre capacité à poursuivre cette trajectoire, dans un marché qui reste toutefois incertain', poursuit la directrice générale de SMCP.
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.
SMCP S.A est spécialisé dans la création et la commercialisation de vêtements de luxe et d'accessoires pour hommes et femmes. Les produits sont vendus sous les marques Sandro (50% du CA), Maje (37,8%), Claudie Pierlot et Fursac (12,2%). Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente en corners de grands magasins (30,6%) ;
- vente en magasins détenus en propre (29,5%) ;
- vente en ligne (16,5%) ;
- vente en magasins de déstockage (12,5%) ;
- vente à des partenaires locaux (8,7%) ;
- vente en magasins affiliés (2,2%).
La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants.
A fin 2024, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 662 points de vente dans le monde (dont 1 293 magasins détenus en propre), et via Internet.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (34,5%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (33,2%), Asie-Pacifique (17,2%) et Amériques (15,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.