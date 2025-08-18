European TopSoho (ETS) a déclaré à l'AMF, avoir franchi en hausse, le 11 août, les seuils de 10%, 15% et 20% du capital et 15%, 20% et 25% des droits de vote de SMCP et détenir 23,21% du capital et 26,89% des droits de vote.

Ce franchissement de seuils fait suite à des décisions judiciaires et résulte d'une restitution d'actions SMCP à ETS, représentée par un curateur dont la mission est de 'réaliser les actifs de la faillite au mieux des intérêts de la masse des créanciers'.

ETS, représentée par son curateur, déclare pour les six prochains mois, ne pas envisager d'acquérir d'actions supplémentaires de SMCP, ni de prendre le contrôle de la société ou de demander de nomination au conseil d'administration.