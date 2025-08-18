European TopSoho (ETS) a déclaré à l'AMF, avoir franchi en hausse, le 11 août, les seuils de 10%, 15% et 20% du capital et 15%, 20% et 25% des droits de vote de SMCP et détenir 23,21% du capital et 26,89% des droits de vote.
Ce franchissement de seuils fait suite à des décisions judiciaires et résulte d'une restitution d'actions SMCP à ETS, représentée par un curateur dont la mission est de 'réaliser les actifs de la faillite au mieux des intérêts de la masse des créanciers'.
ETS, représentée par son curateur, déclare pour les six prochains mois, ne pas envisager d'acquérir d'actions supplémentaires de SMCP, ni de prendre le contrôle de la société ou de demander de nomination au conseil d'administration.
SMCP S.A est spécialisé dans la création et la commercialisation de vêtements de luxe et d'accessoires pour hommes et femmes. Les produits sont vendus sous les marques Sandro (50% du CA), Maje (37,8%), Claudie Pierlot et Fursac (12,2%). Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente en corners de grands magasins (30,6%) ;
- vente en magasins détenus en propre (29,5%) ;
- vente en ligne (16,5%) ;
- vente en magasins de déstockage (12,5%) ;
- vente à des partenaires locaux (8,7%) ;
- vente en magasins affiliés (2,2%).
La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants.
A fin 2024, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 662 points de vente dans le monde (dont 1 293 magasins détenus en propre), et via Internet.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (34,5%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (33,2%), Asie-Pacifique (17,2%) et Amériques (15,1%).