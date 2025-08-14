La société European TopSoho (ETS) a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 11 août 2025, les seuils de 10%, 15% et 20% du capital et 15%, 20% et 25% des droits de vote de la société SMCP et détenir, 23,21% du capital et 26,89% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une restitution d'actions SMCP à la société ETS.
SMCP S.A est spécialisé dans la création et la commercialisation de vêtements de luxe et d'accessoires pour hommes et femmes. Les produits sont vendus sous les marques Sandro (50% du CA), Maje (37,8%), Claudie Pierlot et Fursac (12,2%). Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente en corners de grands magasins (30,6%) ;
- vente en magasins détenus en propre (29,5%) ;
- vente en ligne (16,5%) ;
- vente en magasins de déstockage (12,5%) ;
- vente à des partenaires locaux (8,7%) ;
- vente en magasins affiliés (2,2%).
La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants.
A fin 2024, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 662 points de vente dans le monde (dont 1 293 magasins détenus en propre), et via Internet.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (34,5%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (33,2%), Asie-Pacifique (17,2%) et Amériques (15,1%).