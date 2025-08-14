SMCP S.A est spécialisé dans la création et la commercialisation de vêtements de luxe et d'accessoires pour hommes et femmes. Les produits sont vendus sous les marques Sandro (50% du CA), Maje (37,8%), Claudie Pierlot et Fursac (12,2%). Le CA par activité se répartit comme suit : - vente en corners de grands magasins (30,6%) ; - vente en magasins détenus en propre (29,5%) ; - vente en ligne (16,5%) ; - vente en magasins de déstockage (12,5%) ; - vente à des partenaires locaux (8,7%) ; - vente en magasins affiliés (2,2%). La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants. A fin 2024, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 662 points de vente dans le monde (dont 1 293 magasins détenus en propre), et via Internet. La répartition géographique du CA est la suivante : France (34,5%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (33,2%), Asie-Pacifique (17,2%) et Amériques (15,1%).