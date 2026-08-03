Snap bondit après des résultats meilleurs que prévu et des perspectives encourageantes

Snap a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et des prévisions solides pour le trimestre en cours, soutenus par une reprise de l'activité publicitaire et la croissance de ses revenus issus des abonnements. L'action gagne environ 10% après la clôture de Wall Street.

Au deuxième trimestre, Snap a enregistré un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dollars, en hausse de 19% sur un an et supérieur aux attentes des analystes. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a atteint 493 millions, tandis que le revenu moyen par utilisateur s'est établi à 3,25 dollars, deux indicateurs également au-dessus des prévisions. La perte nette a été ramenée à 164 millions de dollars et le bénéfice ajusté a atteint 250 millions de dollars, dépassant le consensus du marché.



Pour le troisième trimestre, le groupe prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,70 et 1,74 milliard de dollars, ainsi qu'un bénéfice ajusté de 300 à 350 millions de dollars. Le directeur général Evan Spiegel a mis en avant une amélioration de la dynamique publicitaire, portée par le retour des grands annonceurs en Amérique du Nord, la croissance internationale et les dépenses liées à la Coupe du monde. Malgré un recul de 7% des utilisateurs quotidiens en Amérique du Nord sur un an, leur nombre est resté stable par rapport au trimestre précédent.



Snap poursuit également ses investissements dans l'intelligence artificielle, relevant de 50 millions de dollars sa prévision annuelle de dépenses d'infrastructure afin de soutenir ses activités d'IA et d'apprentissage automatique. Les autres revenus, principalement issus des abonnements à Snapchat+, ont bondi de 85%, à 316 millions de dollars. Le groupe prépare par ailleurs le lancement commercial de ses lunettes de réalité augmentée "Specs", attendues d'ici à la fin de l'année.