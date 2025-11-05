L’action Snap a grimpé de plus de 25% mercredi après la publication de résultats supérieurs aux attentes et l’annonce d’un partenariat stratégique avec Perplexity AI. Pour le troisième trimestre, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 1,51 milliard de dollars, légèrement au-dessus des 1,49 milliard attendus, et comptait 477 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, dépassant de peu les prévisions. Le revenu moyen par utilisateur atteint 3,16 dollars, tandis que la perte nette recule à 104 millions, contre 153 millions un an plus tôt. L’EBITDA ajusté ressort à 182 millions, bien au-dessus des 125 millions anticipés. Snap a également annoncé un programme de rachat d’actions de 500 millions de dollars.

L’accord conclu avec Perplexity AI prévoit l’intégration des fonctions de recherche conversationnelle de la start-up dans Snapchat début 2026, en échange d’un versement total de 400 millions de dollars sous forme de liquidités et d’actions. Les premiers revenus issus de ce partenariat sont attendus la même année. Pour le quatrième trimestre, Snap prévoit un chiffre d’affaires compris entre 1,68 et 1,71 milliard de dollars et un EBITDA ajusté de 280 à 310 millions, au-dessus des estimations de Wall Street.

Le groupe prévient toutefois que le durcissement des législations encadrant l’accès des mineurs aux réseaux sociaux, notamment en Australie, pourrait freiner la croissance de son audience. Snap anticipe aussi un impact des systèmes de vérification d’âge qu’Apple et Google s’apprêtent à déployer. Malgré ces risques, la firme souligne la montée en puissance de ses services payants, comme Snapchat+, et sa capacité d’innovation face à un marché concurrentiel où Pinterest a déçu mais où Meta, Alphabet et Amazon affichent une forte croissance publicitaire. Cette performance confirme la résilience de Snap dans un environnement de régulation renforcée et d’investissement accru dans l’intelligence artificielle.