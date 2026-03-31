L'action Snap a progressé de plus de 13% après l'annonce de l'entrée au capital du fonds activiste Irenic Capital Management, qui détient environ 2,5% des actions de catégorie A. Dans une lettre adressée au directeur général Evan Spiegel, le fonds estime que l'entreprise est largement sous-valorisée et pourrait atteindre une valorisation proche de 35 milliards de dollars, soit près de cinq fois son niveau actuel.
Irenic appelle à des changements stratégiques significatifs, incluant une réduction des coûts, possiblement via des suppressions de postes, ainsi qu'une optimisation des activités. Le fonds recommande également de mieux exploiter l'intelligence artificielle et suggère de céder ou d'abandonner certaines initiatives, notamment l'activité de lunettes de réalité augmentée Specs. Il estime que la trajectoire actuelle de l'entreprise n'est pas viable à long terme.
Malgré une baisse d'environ 45% depuis le début de l'année, la réaction du marché traduit l'espoir d'un redressement. Snap a indiqué rester ouvert au dialogue avec ses actionnaires et poursuivre ses efforts pour améliorer sa performance financière. Le groupe a récemment lancé un programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars et noué un partenariat avec Perplexity AI pour intégrer des fonctionnalités de recherche conversationnelle.
Snap Inc. est une entreprise technologique. Son produit phare, Snapchat, est une application de messagerie visuelle qui améliore les relations avec les amis, la famille et le monde entier. Snapchat est l'application principale de la société pour les appareils mobiles et contient cinq onglets, complétés par des outils supplémentaires qui fonctionnent en dehors de l'application. Les utilisateurs de Snapchat peuvent interagir avec l'un ou l'autre des cinq onglets ou avec l'ensemble d'entre eux. En outre, elle propose Snapchat+, son produit d'abonnement qui permet aux abonnés d'accéder à des fonctionnalités exclusives, expérimentales et en préversion. Snapchat+ propose un éventail de fonctionnalités, allant de la possibilité pour les Snapchatters de personnaliser l'aspect et la convivialité de leur application, à la fourniture d'un aperçu spécial de leurs amitiés. La société propose également Snapchat for Web, un produit basé sur un navigateur qui apporte les fonctionnalités d'appel et de messagerie de Snapchats sur le Web. Ses produits publicitaires comprennent les annonces AR et les annonces Snap. Les publicités Snapchat comprennent des publicités pour une seule image ou vidéo, des publicités pour des histoires, des publicités pour des collections, des publicités dynamiques, des publicités et des snaps sponsorisés.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.