SNCF Réseau a confié à Eiffage la réalisation des ouvrages de la ligne Amiens - Laon

SNCF Réseau annonce l'attribution du marché pour la réalisation des ouvrages de franchissement de la ligne Amiens - Laon à l'entreprise Eiffage.



Le marché porte sur 3 années et demie et s'élève à plus de 70 millions d'euros.



Afin de permettre le passage du futur Canal Seine-Nord Europe, la ligne ferroviaire Amiens - Laon doit être détournée : cela concerne 3 000 mètres de double voie.



Les travaux portent sur la réalisation d'un pont ferroviaire de 908 mètres de long et la création d'un viaduc ferroviaire de type " Warren " de 77 mètres de portée.



Eiffage Génie Civil, mandataire du projet, assure la réalisation des infrastructures principales, des terrassements et des ouvrages d'art en béton, Eiffage Métal apporte son savoir-faire sur les structures métalliques du pont style Warren et les ouvrages mixtes tandis qu'Eiffage Rail a la charge de la mise en place de la double voie et des raccordements ferroviaires.



Les grandes étapes à venir sont en 2027, le démarrage de la construction des ouvrages et en Février 2029 la mise en service du nouveau raccordement sur la voie Amiens - Laon.