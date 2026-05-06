SNCF Réseau annonce l'attribution du marché pour la réalisation des ouvrages de franchissement de la ligne Amiens - Laon à l'entreprise Eiffage.
Le marché porte sur 3 années et demie et s'élève à plus de 70 millions d'euros.
Afin de permettre le passage du futur Canal Seine-Nord Europe, la ligne ferroviaire Amiens - Laon doit être détournée : cela concerne 3 000 mètres de double voie.
Les travaux portent sur la réalisation d'un pont ferroviaire de 908 mètres de long et la création d'un viaduc ferroviaire de type " Warren " de 77 mètres de portée.
Eiffage Génie Civil, mandataire du projet, assure la réalisation des infrastructures principales, des terrassements et des ouvrages d'art en béton, Eiffage Métal apporte son savoir-faire sur les structures métalliques du pont style Warren et les ouvrages mixtes tandis qu'Eiffage Rail a la charge de la mise en place de la double voie et des raccordements ferroviaires.
Les grandes étapes à venir sont en 2027, le démarrage de la construction des ouvrages et en Février 2029 la mise en service du nouveau raccordement sur la voie Amiens - Laon.
Eiffage S.A. est le 5ème groupe européen de BTP et de concessions. Le CA par activité se répartit comme suit :
- construction et entretien d'infrastructures de transport et de génie civil (37,2%) : routes, autoroutes, ponts, voies ferrées, etc. Par ailleurs, le groupe produit et commercialise des granulats, des enrobés et des liants ;
- conception, réalisation et maintenance d'installations de génie électrique, climatique et mécanique (30,6%) ;
- construction et gestion sous concession d'infrastructures et d'ouvrages d'art (16,4%) ;
- construction et rénovation de bâtiments (15,8%) : habitations, bureaux, centres commerciaux, parkings, stades, prisons, hôpitaux, etc. En outre, Eiffage S.A. développe une activité de promotion immobilière.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (68,4%), Allemagne (10,4%), Europe (19,3%) et autres (1,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.