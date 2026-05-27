Snowflake bondit après des résultats solides et un accord cloud massif avec AWS
Snowflake a vu son action bondir de 30% après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et l'annonce d'un accord majeur avec Amazon Web Services portant sur 6 milliards de dollars de dépenses cloud sur cinq ans. Le spécialiste du cloud de données prévoit de renforcer son utilisation des technologies d'AWS, notamment les processeurs Graviton développés par Amazon ainsi que des puces graphiques dédiées à l'intelligence artificielle.
Amazon a confirmé que Snowflake s'était engagé à dépenser environ 1,2 milliard de dollars par an sur sa plateforme cloud dans le cadre de ce nouveau contrat. Cet accord représente une forte hausse par rapport aux engagements précédents entre les deux groupes. Lors de son introduction en Bourse en 2020, Snowflake avait révélé un contrat cloud de 1,2 milliard de dollars sur cinq ans avec AWS, porté ensuite à 2,5 milliards de dollars en 2023. Cette évolution illustre l'importance croissante des infrastructures cloud dans le développement de l'intelligence artificielle.
Snowflake a également publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu, avec un bénéfice ajusté de 39 cents par action pour un chiffre d'affaires de 1,39 milliard de dollars, au-dessus des attentes du marché. L'accord met aussi en lumière la montée en puissance des processeurs Arm dans les centres de données face aux architectures traditionnelles dominées par Intel et AMD. Avec l'essor des applications d'IA dites "agentiques", capables d'exécuter des tâches complexes de manière autonome, les besoins en puissance de calcul et en gestion de données continuent de croître fortement.
Snowflake Inc. est une société spécialisée dans le nuage de données et l'intelligence artificielle. Sa plateforme est la technologie qui alimente l'AI Data Cloud, permettant aux clients de consolider les données en une source unique de vérité afin d'obtenir des informations significatives, d'appliquer l'intelligence artificielle (IA) pour résoudre des problèmes commerciaux, de créer des applications de données et de partager des données et des produits de données. Elle fournit sa plateforme grâce à un modèle commercial centré sur le client et basé sur la consommation. Son architecture cloud-native se compose de trois couches évolutives indépendantes mais logiquement intégrées entre les services de calcul, de stockage et de cloud. La couche de calcul fournit des ressources dédiées pour permettre aux utilisateurs d'accéder simultanément à des ensembles de données communs pour de nombreux cas d'utilisation avec une latence minimale. La couche de stockage ingère des quantités massives et des variétés de données structurées, semi-structurées et non structurées pour créer un enregistrement de données unifié. Sa plateforme ClearQuery permet aux utilisateurs de rechercher, d'explorer et d'analyser rapidement leurs données à l'aide de requêtes en langage naturel.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.