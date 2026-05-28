Snowflake flambe après ses trimestriels, un contrat et une acquisition

Snowflake flambe de 34% à 235 USD en début de séance à Wall Street, au lendemain d'une publication solide au titre de son 1er trimestre 2026-2027, accompagnée d'un contrat majeur avec Amazon Web Services (AWS), ainsi que d'un accord pour acquérir Natoma.

La société spécialisée dans le nuage de données et l'intelligence artificielle affiche une marge opérationnelle de 11,9% pour les trois premiers mois de son exercice, dépassant à la fois son objectif (9%) et le consensus (9,2%), "continuant de faire preuve de discipline opérationnelle" selon Wedbush.



À 1,39 MdUSD, son chiffre d'affaires a lui aussi dépassé l'estimation moyenne des analystes (1,32 MdUSD), grâce à une progression de 34% des revenus de produits, qui ont ainsi atteint plus de 1,33 MdUSD, à comparer à un consensus qui n'était que de 1,27 MdUSD.



"L'IA continue de stimuler une consommation accrue au sein de son activité principale de plateforme de données, avec Snowflake qui devient le plan de contrôle de l'entreprise agentique et offre 20% de capacités produit supplémentaires d'une année sur l'autre", met en avant Wedbush.



Des objectifs relevés pour l'exercice



Fort de cette dynamique, le groupe remonte ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours, anticipant désormais une marge opérationnelle ajustée de 13,5% (contre 12,5% précédemment), ainsi que des revenus de produits de l'ordre de 5,84 MdsUSD (contre 5,66 MdsUSD dans l'estimation précédente).



"Les solides capacités d'infrastructure de Snowflake représentent un avantage concurrentiel majeur qui, selon nous, positionne le groupe pour tirer profit de la révolution de l'IA transformant en profondeur le paysage des entreprises", juge Wedbush.



Reflétant une confiance accrue dans la stratégie IA de la société, le broker maintient sa recommandation "surperformance" sur le titre tout en relevant son objectif de cours de 270 USD à 280 USD, et en le maintenant sur sa liste "IVES AI 30".



Un accord majeur avec AWS



En marge de la publication de ses résultats, Snowflake a fait part d'un accord stratégique pluriannuel avec AWS afin d'accélérer l'adoption de l'IA agentique d'entreprise et d'aider les clients communs du monde entier à développer et déployer l'IA plus rapidement et de manière plus sécurisée.



Cette collaboration élargie prévoit un engagement pluriannuel en infrastructure de Snowflake envers AWS de 6 MdsUSD, "le plus important à ce jour, reflétant la demande croissante des entreprises pour des charges de travail en IA et données fonctionnant sur AWS".



Snowflake met la main sur Natoma



Enfin, Snowflake a annoncé mercredi soir avoir signé un accord définitif pour acquérir Natoma, une plateforme d'entreprise Model Context Protocol (MCP) destinée aux agents IA, une transaction dont les termes financiers n'ont pas été divulgués.



Snowflake mettra en place une couche de gouvernance et d'identité intégrée nativement pour l'accès aux agents IA et aux outils MCP, facilitant ainsi la connexion et la gestion sécurisées des interactions des systèmes d'IA avec leurs applications d'entreprise, bases de données, API et outils.



"En étendant la gouvernance aux flux de travail pilotés par l'IA, Snowflake facilite la gestion sécurisée non seulement des données, mais aussi des actions effectuées par les agents IA à travers les flux de travail de l'entreprise", explique le groupe.