Snowflake a annoncé mercredi relever ses prévisions de revenus pour l’exercice 2026, citant une forte demande pour ses services d’analyse de données dans un contexte d’investissements croissants autour de l’intelligence artificielle. L’entreprise vise désormais 4,40 milliards de dollars de revenus annuels de produits, contre 4,33 milliards précédemment. Cette annonce a fait bondir l’action de 13% dans les échanges après-Bourse.

Au deuxième trimestre clos le 31 juillet, Snowflake a enregistré un revenu de produits de 1,09 milliard de dollars, en ligne avec les attentes des analystes compilées par LSEG. Ses engagements de performance restants, indicateur clé des revenus futurs déjà réservés, ont atteint 6,9 milliards de dollars, en hausse de 33% sur un an. Ces chiffres confirment la solidité de sa base commerciale et la visibilité accrue de ses revenus.

Le groupe profite de l’adoption accélérée de l’IA générative, qui pousse les entreprises à moderniser leurs infrastructures de données et à centraliser leurs modèles dans des environnements sécurisés. La plateforme indépendante de Snowflake, compatible avec plusieurs grands clouds, permet de gérer et d’héberger des modèles d’IA issus de différents fournisseurs, renforçant son rôle stratégique dans un marché en forte croissance.