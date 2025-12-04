L’action Snowflake chute de 9% à l’ouverture jeudi, après la publication de prévisions jugées décevantes pour le quatrième trimestre. L’éditeur de solutions cloud a indiqué que la croissance de ses revenus produits ralentirait, affectée par des remises sur des contrats de long terme qui n'ont pas d'effet immédiat sur le chiffre d’affaires. Cette annonce, jugée prudente malgré des résultats solides, intervient alors que le titre a gagné plus de 70% depuis le début de l’année.

Snowflake prévoit une croissance de 27% de ses revenus produits au quatrième trimestre, contre 29% au trimestre précédent. Au troisième trimestre, l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 1,21 milliard de dollars, supérieur aux attentes du marché (1,18 milliard selon LSEG), mais légèrement en retrait par rapport aux performances récentes de ses concurrents comme Datadog ou MongoDB. La capitalisation boursière du groupe, proche de 90 milliards de dollars, pourrait perdre environ 7 milliards si la tendance de préouverture se confirme.

Malgré ce ralentissement anticipé, au moins 13 analystes ont relevé leur objectif de cours sur l’action, portés par l’essor des fonctionnalités d’intelligence artificielle. Snowflake a notamment signé un accord de 200 millions de dollars avec Anthropic pour intégrer les modèles Claude à sa plateforme. L’entreprise affirme que plus de 7 300 entreprises utilisent déjà ses outils IA chaque semaine, et que sa solution agentique "Snowflake Intelligence" a attiré 1 200 clients dès le premier mois. Les analystes saluent ces débuts prometteurs, tout en soulignant la valorisation élevée du titre, qui se négocie à plus de 165 fois les bénéfices estimés sur un an.