Pivot réussi pour la compagnie pharmaceutique suédoise contrôlée par la famille Wallenberg, partie de rien ou presque il y a une vingtaine d'années, et toujours sur la lancée de son impressionnante ascension.

SOBI s'émancipe progressivement de sa franchise historique sur l'hématologie et assure le doublement de son chiffre d'affaires, de son profit d'exploitation et de sa capitalisation boursière en cinq ans. Ce succès est largement dû à des lancements internationaux très réussis et à une dynamique restée favorable tant en Europe qu'aux États-Unis.

Avec son nouveau traitement contre l'hémophilie A - Altuvoct, conçu pour remplacer l'ancien blockbuster Elocta - et quatre lancements majeurs entre 2026 et 2029 contre la goutte, la sepsis et deux maladies rares rénales, plus trois autres lancements à moindre portée commerciale, Sobi ambitionne de doubler encore son chiffre d'affaires d'ici 2030.

Ce parcours permet à la compagnie de survoler les indices du secteur pharmaceutique, qui font grise mine depuis la fin de la pandémie et la remontée des taux, ainsi que l'indice de la bourse de Stockholm. Il valide aussi la stratégie mise en place par Guido Oelkers, le directeur général arrivé aux commandes il y a dix ans avec un style très différent de son prédécesseur.

Avec le recul, si la percée en immunologie grâce à l'acquisition des actifs liés à l'emapalumab auprès de Novimmune continue d'alimenter certains doutes chez les analystes, le rachat d'OCTi BioPharma en 2023 a lui été immédiatement transformateur et accrétif aux bénéfices du suédois.

Sobi générait sur le dernier exercice fiscal un profit cash - ou cash flow libre - de presque six cents millions de dollars, soit cinq fois plus qu'il y a cinq ans, tandis que sur la période le nombre de titres en circulation n'augmente que de 15% et que les ratios de solvabilité sont maintenus dans une zone très confortable.

Cette excellente exécution vaut à Sobi de revenir coter sur des multiples de valorisation proches de leurs plus hauts historiques, signe de la confiance pleinement retrouvée des investisseurs à son égard. En toile de fond plane aussi la rumeur d'une éventuelle absorption de la compagnie suédoise par AstraZeneca, cette dernière détenant 10% du capital - et dont on se souvient qu'elle avait bloqué les velléités du consortium Advent+GIC de racheter Sobi en 2021.