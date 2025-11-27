La Société de la Tour Eiffel annonce la signature d'un bail avec Sopra Steria pour l'ensemble des 5238 m² de bureaux - et 560 m² de terrasses - de l'immeuble EvasYon, dans le 3e arrondissement de Lyon. Cette implantation centrale marque une étape stratégique pour Sopra Steria, qui modernise ainsi son environnement de travail. EvasYon s'inscrit dans un programme mixte intégrant coliving, résidence étudiante et espaces végétalisés, et propose de nombreux services opérés par Bikube, ainsi qu'un accès facilité aux transports. Le projet se distingue par une approche de recyclage urbain et un haut niveau de certifications environnementales, dont HQE excellent et BREEAM excellent. Christel Zordan, Directrice générale, souligne un lieu "alliant innovation, confort et responsabilité environnementale". La Société de la Tour Eiffel livrera également d'ici fin d'année Manufacture, un ensemble mixte de 3900 m² confirmant sa stratégie d'immobilier durable.
Sopra Steria Group figure parmi les principales sociétés françaises de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- intégration de solutions et de systèmes (59%) : conception et déploiement de solutions en technologie Internet (portails, sites marchands, Intranets, Extranets, etc.), intégration des solutions ERP, mise en place de solutions applicatives (gestion de la relation client, gestion des RH, etc.). En outre, le groupe propose des solutions de sous-traitance destinées à assurer un support technique auprès des utilisateurs et la maintenance des applications ;
- prestations d'infogérance et exploitation des processus métiers (15%) : supervision, administration et exploitation des infrastructures informatiques, exploitation des fonctions finance, administration, ressources humaines, etc. ;
- prestations de gestion des environnements Cloud hybride et de services technologiques (11%) ;
- prestations de conseil (9%) : prestations de conseil stratégique, de conseil dans la mise en oeuvre de projets de restructuration et d'évolution vers les nouvelles technologies, etc. ;
- développement et intégration de solutions métiers (6%) : solutions de gestion des financements, de gestion des ressources humaines, et de gestion immobilière.
Le CA par marché se ventile entre aéronautique, spatial, défense et sécurité (28,9%), énergie, services publics et transport (24,6%), secteur public (19,6%), services financiers et assurance (17,7%), télécommunications, médias et divertissements (6,6%) et distribution (2,6%).
53,4% du CA est réalisé à l'international.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.