Sopra Steria Group figure parmi les principales sociétés françaises de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit : - intégration de solutions et de systèmes (59%) : conception et déploiement de solutions en technologie Internet (portails, sites marchands, Intranets, Extranets, etc.), intégration des solutions ERP, mise en place de solutions applicatives (gestion de la relation client, gestion des RH, etc.). En outre, le groupe propose des solutions de sous-traitance destinées à assurer un support technique auprès des utilisateurs et la maintenance des applications ; - prestations d'infogérance et exploitation des processus métiers (15%) : supervision, administration et exploitation des infrastructures informatiques, exploitation des fonctions finance, administration, ressources humaines, etc. ; - prestations de gestion des environnements Cloud hybride et de services technologiques (11%) ; - prestations de conseil (9%) : prestations de conseil stratégique, de conseil dans la mise en oeuvre de projets de restructuration et d'évolution vers les nouvelles technologies, etc. ; - développement et intégration de solutions métiers (6%) : solutions de gestion des financements, de gestion des ressources humaines, et de gestion immobilière. Le CA par marché se ventile entre aéronautique, spatial, défense et sécurité (28,9%), énergie, services publics et transport (24,6%), secteur public (19,6%), services financiers et assurance (17,7%), télécommunications, médias et divertissements (6,6%) et distribution (2,6%). 53,4% du CA est réalisé à l'international.