L'essentiel :

- Chiffre d'affaires brut consolidé en hausse à 10,9 MEUR sur le premier semestre 2025-2026.

- EBITDA en progression à 1,77 MEUR, soit 16,2% du chiffre d'affaires brut.

- Trésorerie brute disponible de 4,7 MEUR et free cash-flow positif de 0,63 MEUR.



Les comptes consolidés semestriels 2025-2026 de la Société Française de Casinos (SFC), couvrant la période du 1er novembre 2025 au 30 avril 2026, ont été arrêtés par le Conseil d'Administration et soumis à une revue limitée par les commissaires aux comptes. Le rapport financier semestriel a été déposé à l'AMF et est accessible sur le site de la société.



Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires brut consolidé de 10,9 MEUR, en progression de 4,8% par rapport au premier semestre 2024-2025. Cette croissance s'explique notamment par la modernisation du casino de Châtel-Guyon, ainsi que par la dynamique positive des casinos de Port-La Nouvelle et de Collioure. En revanche, l'activité du casino de Gruissan a reculé en raison de travaux de modernisation et de la sortie des restaurants de Châtel-Guyon et de Gruissan dans le cadre de subdélégations.



L'EBITDA s'établit à 1,77 MEUR, soit 16,2% du chiffre d'affaires brut, en hausse de 0,46 MEUR. Le résultat opérationnel courant atteint 0,97 MEUR, en progression de 0,27 MEUR. Le résultat net part du groupe progresse à 0,80 MEUR, contre 0,51 MEUR au premier semestre 2024-2025.



Au 30 avril 2026, les capitaux propres consolidés s'élèvent à 14,54 MEUR, contre 13,79 MEUR à la clôture de l'exercice précédent. Le groupe dispose d'une trésorerie brute disponible de 4,70 MEUR et génère un free cash-flow positif de 0,63 MEUR. L'endettement financier brut s'établit à 4,10 MEUR, intégrant 1,28 MEUR de dettes locatives selon la norme IFRS16 et 0,96 MEUR liés au plan d'apurement du passif du casino de Collioure, remboursé en mai 2026 après la clôture du semestre.



Le groupe prévoit de poursuivre au second semestre sa trajectoire de croissance rentable en capitalisant sur ses travaux de modernisation et ses actions marketing et commerciales.



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