Le Conseil d'administration de Société Générale a décidé de coopter Mme Laura Barlow comme administratrice, à compter du 1er septembre 2025.
Mme Laura Barlow a exercé d'importantes fonctions en tant que banquière au sein de Nat West Group (anciennement connu sous le nom RBS) et Barclays, notamment en tant que responsable de la restructuration et du développement durable.
Mme Laura Barlow a quitté ses fonctions exécutives de responsable du développement durable chez Barclays en mars 2025 pour se consacrer à une carrière d'administratrice.
Elle a travaillé plus de trois décennies dans les services financiers et services de conseil, transformation stratégique, gestion des risques et développement durable.
Mme Laura Barlow a été responsable des services bancaires aux grandes entreprises et aux institutions chez NatWest et directrice intérimaire des risques chez RBS après 20 ans de conseil auprès de sociétés multinationales.
Publié le 01/09/2025
