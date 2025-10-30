Société Générale améliore sa rentabilité au troisième trimestre

Société Générale dévoile pour le 3e trimestre 2025 un résultat net part du groupe en hausse de 18,7% (en organique) à 1,52 milliard d'euros, soit une rentabilité sur actifs nets tangibles (ROTE) de 10,7%, contre 9,6% un an auparavant.



Toujours en organique, son résultat brut d'exploitation s'est accru de 11,2% à près de 2,6 MdsEUR, reflétant un coefficient d'exploitation amélioré de 2,3 points à 61% avec des frais de gestion quasi-stables et une hausse de 3,8% du PNB, à 6,66 MdsEUR.



En termes de solvabilité, le ratio Common Equity Tier 1 de Société Générale s'établit à 13,7% à fin septembre, en hausse de 15 points de base par rapport au 30 juin et environ 340 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire.



'Nous poursuivons l'exécution disciplinée de notre feuille de route stratégique en maintenant une position de capital solide, une stricte maîtrise de nos coûts et une gestion prudente des risques', commente Slawomir Krupa.



'Les très bonnes performances commerciales et financières réalisées sur les 9 premiers mois de l'année nous permettent d'envisager avec confiance l'atteinte de tous nos objectifs annuels', poursuit le directeur général du groupe bancaire.