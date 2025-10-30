Société Générale dévoile pour le 3e trimestre 2025 un résultat net part du groupe en hausse de 18,7% (en organique) à 1,52 milliard d'euros, soit une rentabilité sur actifs nets tangibles (ROTE) de 10,7%, contre 9,6% un an auparavant.
Toujours en organique, son résultat brut d'exploitation s'est accru de 11,2% à près de 2,6 MdsEUR, reflétant un coefficient d'exploitation amélioré de 2,3 points à 61% avec des frais de gestion quasi-stables et une hausse de 3,8% du PNB, à 6,66 MdsEUR.
En termes de solvabilité, le ratio Common Equity Tier 1 de Société Générale s'établit à 13,7% à fin septembre, en hausse de 15 points de base par rapport au 30 juin et environ 340 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire.
'Nous poursuivons l'exécution disciplinée de notre feuille de route stratégique en maintenant une position de capital solide, une stricte maîtrise de nos coûts et une gestion prudente des risques', commente Slawomir Krupa.
'Les très bonnes performances commerciales et financières réalisées sur les 9 premiers mois de l'année nous permettent d'envisager avec confiance l'atteinte de tous nos objectifs annuels', poursuit le directeur général du groupe bancaire.
Société Générale figure parmi les 1ers groupes bancaires français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de financement et d'investissement (37,2%) : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, opérations sur actions, conseil en fusions-acquisitions, activités de banque commerciale, etc. ;
- banque de détail en France (31,8% ; SG). En outre, le groupe développe des activités de gestion d'actifs et de banque privée (154 MdEUR d'actifs gérés en 2024), et propose des prestations d'assurances, de banque en ligne et de courtage en ligne (Boursorama Banque) ainsi qu'un site d'informations économiques et financières (boursorama.com) ;
- prestations de services financiers spécialisés et d'assurance à l'international (15,8%) : crédit à la consommation, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, financement de biens d'équipement professionnels et assurances ;
- banque de détail à l'international (15,2%).
A fin 2024, Société Générale gère 525 MdsEUR d'encours de dépôts et 454,6 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (41,5%), Europe (36%), Amériques (9,4%), Afrique (7,5%) et Asie et Océanie (5,6%).