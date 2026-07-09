Société Générale dans le vert après des propos favorables de Jefferies
Au lendemain d'une chute de 5,8%, Société Générale enregistre l'une des meilleures performances du CAC 40 ce jeudi, s'adjugeant 2,2% à 72,9 EUR, sur fond d'une note favorable publiée par Jefferies la veille au soir.
Le courtier réaffirme sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 96 EUR sur Société Générale, soulignant notamment que le titre du groupe bancaire ne se négocie qu'à 6 fois son BPA pour une croissance annuelle moyenne de 13% du BPA.
Jefferies confiant pour le développement de BoursoBank
Il met également en avant la publication par sa filiale BoursoBank de son rapport annuel 2025, renforçant sa position selon laquelle la banque numérique peut générer plus de 320 MEUR de bénéfices en 2026, puis plus de 500 MEUR en 2028.
Selon l'analyse du courtier américain, BoursoBank est en mesure d'atteindre au moins 34% de ROE (retour sur fonds propres) d'ici 2028, sur la base de sa capacité à générer 506 MEUR de bénéfices.
"Les principaux moteurs en sont la baisse des coûts d'acquisition de clients (283 MEUR en 2025, tombant à 100 MEUR en 2026, puis à 80 MEUR en 2027 et 2028) et une nouvelle amélioration du ratio coûts sur revenus sous-jacents à 36% d'ici 2028", explique-t-il.
Une "performance raisonnable" attendue au 2e trimestre
Par ailleurs, Jefferies s'attend à ce que Société Générale fasse preuve d'une "performance raisonnable" lors de la publication de ses résultats du 2e trimestre, le 30 juillet, alors que tous les regards se tourneront vers la journée investisseurs du 21 septembre.
Il anticipe des revenus de la banque de détail en France supérieurs aux attentes, ainsi qu'une solide performance de la CIB (notamment en actions) et l'annonce de rachats d'actions pour 1,5 MdEUR lors de la publication des résultats du 2e trimestre.
"La direction continuera de faire allusion à l'objectif d'un ratio coût sur revenu dans le milieu de la plage des 50%, ce qui, selon nos chiffres pour 2028, implique un ROTE de 13,5% (contre 10,3% en 2025)", anticipe également l'intermédiaire financier.
Société Générale figure parmi les 1ers groupes bancaires français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de financement et d'investissement (37,7%) : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, opérations sur actions, conseil en fusions-acquisitions, activités de banque commerciale, etc. ;
- banque de détail en France (33,4% ; SG). En outre, le groupe développe des activités de gestion d'actifs et de banque privée (137 MdsEUR d'actifs gérés en 2025), et propose des prestations d'assurances, de banque en ligne et de courtage en ligne (Boursorama Banque) ainsi qu'un site d'informations économiques et financières (boursorama.com) ;
- prestations de services financiers spécialisés et d'assurance à l'international (15,6%) : crédit à la consommation, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, financement de biens d'équipement professionnels et assurances ;
- banque de détail à l'international (13,3%).
A fin 2025, Société Générale gère 519,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 454,5 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (44,4%), Europe (34,9%), Amériques (10,2%), Asie et Océanie (5,6%) et Afrique (4,9%).
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Investisseur
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.