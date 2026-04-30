Société Générale démarre 2026 avec une rentabilité accrue

Société Générale dévoile pour le 1er trimestre 2026 un résultat net part du groupe en hausse de 11,3% (en organique) à près de 1,70 MdEUR, soit une rentabilité sur actifs nets tangibles (ROTE) de 11,7%, contre 11% un an auparavant.

Toujours en organique, son résultat brut d'exploitation s'est accru de 17,7% à près de 2,78 MdsEUR, reflétant un coefficient d'exploitation amélioré de 4,1 points à 60,9% avec des frais de gestion en recul de 2,6% et une hausse de 4,4% du PNB, à près de 7,11 MdsEUR.



Le PNB affiche des croissances de 10,7% en Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances, de 2,9% en Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l'International, mais un recul de 0,5% en Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs.



Le ratio Common Equity Tier 1 de Société Générale s'établit à 13,5% à fin mars, soit environ 325 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire et comprenant un impact de -6 points de base lié à la consolidation des activités de Bernstein aux Etats-Unis.



"Nos revenus sont soutenus, nos coûts poursuivent leur baisse structurelle et notre coefficient d'exploitation continue de s'améliorer, ce qui nous permet d'afficher un niveau de rentabilité très supérieur à notre cible annuelle", résume son DG Slawomir Krupa.



"L'exécution méthodique et rigoureuse de notre plan stratégique nous permet d'avancer avec confiance dans l'atteinte de nos objectifs 2026, portés par l'ambition de renforcer la position de Société Générale parmi les banques européennes de premier plan", poursuit-il.