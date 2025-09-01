L'action Société Générale affiche l'une des meilleures performances de l'indice CAC 40 lundi matin à la Bourse de Paris, à la suite d'un relèvement de recommandation de Deutsche Bank, passé à 'achat' sur la valeur contre 'conserver' jusqu'à présent.
Vers 10h30, le titre gagne autour de 1,5% alors que dans le même temps le CAC avance de 0,5%.
Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier dit déceler une opportunité d'achat sur le titre après que celui-ci a perdu 10% la semaine dernière en raison du retour des incertitudes politiques en France.
L'analyste estime que SG est une banque qui peut encore beaucoup progresser par elle-même, avec un bon potentiel de rentabilité et de redistribution aux actionnaires, avec une rentabilité (ROTE) qu'il voit augmenter régulièrement: d'environ 7% en 2024 à 9% en 2025, puis à 10% en 2026, 11% en 2027 et 11,5% à horizon 2028.
Par ailleurs, l'établissement devrait redistribuer plus de 10% par an à ses actionnaires sous formes de dividendes et de rachats d'actions, tout en maintenant un solide niveau de capital avec un ratio de fonds propres 'CET1' de plus de 13%, ajoute DB.
Même si l'action a déjà beaucoup monté en 2024 (+95 %), elle reste nettement moins chère que la moyenne des banques européennes (avec un PER et une valorisation comptable inférieurs au secteur), ce qui laisse entrevoir une poursuite de son mouvement de revalorisation, souligne l'analyste, qui indique avoir rehaussé son objectif de cours de 52 à 63 euros.
Si BNP Paribas reste sa valeur préférée, en raison de sa diversification et de sa moindre exposition aux risques politiques en France, Société Générale arrive juste derrière, conclut le professionnel, qui s'attend à ce que le titre surperforme une fois que les incertitudes politiques auront reflué.
Société Générale figure parmi les 1ers groupes bancaires français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de financement et d'investissement (37,2%) : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, opérations sur actions, conseil en fusions-acquisitions, activités de banque commerciale, etc. ;
- banque de détail en France (31,8% ; SG). En outre, le groupe développe des activités de gestion d'actifs et de banque privée (154 MdEUR d'actifs gérés en 2024), et propose des prestations d'assurances, de banque en ligne et de courtage en ligne (Boursorama Banque) ainsi qu'un site d'informations économiques et financières (boursorama.com) ;
- prestations de services financiers spécialisés et d'assurance à l'international (15,8%) : crédit à la consommation, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, financement de biens d'équipement professionnels et assurances ;
- banque de détail à l'international (15,2%).
A fin 2024, Société Générale gère 525 MdsEUR d'encours de dépôts et 454,6 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (41,5%), Europe (36%), Amériques (9,4%), Afrique (7,5%) et Asie et Océanie (5,6%).