Société Générale limite la casse, aidée par UBS et une annulation d'actions
Pénalisée par un contexte défavorable aux valeurs bancaires en Europe, Société Générale parvient néanmoins à bien limiter la casse ce vendredi, ne cédant que 0,6% vers 69 EUR, aidée par des propos favorables de la part des analystes d'UBS et une annulation d'actions.
Les valeurs bancaires sont à la peine en Europe ce vendredi, notamment à Paris où Crédit Agricole perd 1% et BNP Paribas lâche 1,8%, ce dernier figurant ainsi en queue de peloton parmi les composantes d'un indice CAC 40 en recul de 0,8%.
Les banques reculent dans le sillage de plusieurs grands noms du secteur aux Etats-Unis comme JP Morgan Chase (-2,7%), Bank of America (-1,6%) ou Goldman Sachs (-1,2%) la veille, sur fond de regain d'aversion au risque face aux derniers événements dans le Golfe.
"En effet, il y a eu une escalade claire ces dernières heures, avec les frappes américaines sur des cibles en Iran, en réponse à des tirs iraniens sur trois navires de guerre américains dans le détroit d'Ormuz", pointait ce matin Deutsche Bank.
"Et en retour, Donald Trump a posté que "nous les frapperons beaucoup plus durement, et beaucoup plus violemment, à l'avenir, s'ils ne signent pas leur accord, RAPIDEMENT !"", poursuivait la banque allemande dans sa note.
Des propos d'UBS en soutien à Société Générale
Néanmoins, Société Générale parvient à ne céder que 0,6%, une performance en ligne avec le marché parisien, aidée par des propos positifs d'UBS qui réaffirme sa recommandation "achat" sur le titre, avec un objectif de cours légèrement relevé de 85,4 EUR à 86,1 EUR.
"Nous voyons une valeur vraiment significative dans Société Générale, à condition que la direction tienne la ligne sur les coûts, le capital et les dépenses d'investissement lors de sa journée investisseurs (CMD) de septembre", affirme la banque suisse.
Des actions annulées jeudi pour réduire le capital
Par ailleurs, Société Générale a indiqué jeudi soir que son conseil d'administration avait décidé, le 29 avril, sur autorisation de l'assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2024, de réduire son capital social le 7 mai 2026.
Le groupe bancaire a ainsi procédé à l'annulation de 7 329 781 actions qui avaient été rachetées précédemment. En conséquence, le capital social de Société Générale se trouve désormais composé de 744 394 214 actions ordinaires.
Société Générale figure parmi les 1ers groupes bancaires français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de financement et d'investissement (37,7%) : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, opérations sur actions, conseil en fusions-acquisitions, activités de banque commerciale, etc. ;
- banque de détail en France (33,4% ; SG). En outre, le groupe développe des activités de gestion d'actifs et de banque privée (137 MdsEUR d'actifs gérés en 2025), et propose des prestations d'assurances, de banque en ligne et de courtage en ligne (Boursorama Banque) ainsi qu'un site d'informations économiques et financières (boursorama.com) ;
- prestations de services financiers spécialisés et d'assurance à l'international (15,6%) : crédit à la consommation, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, financement de biens d'équipement professionnels et assurances ;
- banque de détail à l'international (13,3%).
A fin 2025, Société Générale gère 519,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 454,5 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (44,4%), Europe (34,9%), Amériques (10,2%), Asie et Océanie (5,6%) et Afrique (4,9%).
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Investisseur
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.