Société Générale limite la casse, aidée par UBS et une annulation d'actions

Pénalisée par un contexte défavorable aux valeurs bancaires en Europe, Société Générale parvient néanmoins à bien limiter la casse ce vendredi, ne cédant que 0,6% vers 69 EUR, aidée par des propos favorables de la part des analystes d'UBS et une annulation d'actions.

Les valeurs bancaires sont à la peine en Europe ce vendredi, notamment à Paris où Crédit Agricole perd 1% et BNP Paribas lâche 1,8%, ce dernier figurant ainsi en queue de peloton parmi les composantes d'un indice CAC 40 en recul de 0,8%.



Les banques reculent dans le sillage de plusieurs grands noms du secteur aux Etats-Unis comme JP Morgan Chase (-2,7%), Bank of America (-1,6%) ou Goldman Sachs (-1,2%) la veille, sur fond de regain d'aversion au risque face aux derniers événements dans le Golfe.



"En effet, il y a eu une escalade claire ces dernières heures, avec les frappes américaines sur des cibles en Iran, en réponse à des tirs iraniens sur trois navires de guerre américains dans le détroit d'Ormuz", pointait ce matin Deutsche Bank.



"Et en retour, Donald Trump a posté que "nous les frapperons beaucoup plus durement, et beaucoup plus violemment, à l'avenir, s'ils ne signent pas leur accord, RAPIDEMENT !"", poursuivait la banque allemande dans sa note.



Des propos d'UBS en soutien à Société Générale



Néanmoins, Société Générale parvient à ne céder que 0,6%, une performance en ligne avec le marché parisien, aidée par des propos positifs d'UBS qui réaffirme sa recommandation "achat" sur le titre, avec un objectif de cours légèrement relevé de 85,4 EUR à 86,1 EUR.



"Nous voyons une valeur vraiment significative dans Société Générale, à condition que la direction tienne la ligne sur les coûts, le capital et les dépenses d'investissement lors de sa journée investisseurs (CMD) de septembre", affirme la banque suisse.



Des actions annulées jeudi pour réduire le capital



Par ailleurs, Société Générale a indiqué jeudi soir que son conseil d'administration avait décidé, le 29 avril, sur autorisation de l'assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2024, de réduire son capital social le 7 mai 2026.



Le groupe bancaire a ainsi procédé à l'annulation de 7 329 781 actions qui avaient été rachetées précédemment. En conséquence, le capital social de Société Générale se trouve désormais composé de 744 394 214 actions ordinaires.