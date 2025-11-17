Le groupe annonce la nomination de Jean-Yves Fillion au poste de Directeur Générale Americas.
Jean-Yves Fillion sera rattaché à Anne-Christine Champion et Alexandre Fleury, co-directeurs de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs. Il deviendra membre du Comité de Direction du Groupe.
Jean-Yves Fillion rejoint Société Générale après 40 ans de carrière chez BNP Paribas où il occupait la fonction de Vice-Président du Conseil d'administration de BNP Paribas USA, et avant cela plusieurs postes de direction, notamment Directeur général de BNP Paribas USA, Président de CIB Americas et Directeur général de CIB Americas.
Fort de plus de trente ans d'expérience aux États-Unis, il apporte une expertise approfondie du marché américain et de solides relations clients.
Anne-Christine Champion et Alexandre Fleury ont déclaré : ' Son expérience du marché américain et son leadership reconnu seront des atouts clés pour accélérer la dynamique engagée, notamment dans la banque de financement et d'investissement. '
Société Générale figure parmi les 1ers groupes bancaires français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de financement et d'investissement (37,2%) : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, opérations sur actions, conseil en fusions-acquisitions, activités de banque commerciale, etc. ;
- banque de détail en France (31,8% ; SG). En outre, le groupe développe des activités de gestion d'actifs et de banque privée (154 MdEUR d'actifs gérés en 2024), et propose des prestations d'assurances, de banque en ligne et de courtage en ligne (Boursorama Banque) ainsi qu'un site d'informations économiques et financières (boursorama.com) ;
- prestations de services financiers spécialisés et d'assurance à l'international (15,8%) : crédit à la consommation, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, financement de biens d'équipement professionnels et assurances ;
- banque de détail à l'international (15,2%).
A fin 2024, Société Générale gère 525 MdsEUR d'encours de dépôts et 454,6 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (41,5%), Europe (36%), Amériques (9,4%), Afrique (7,5%) et Asie et Océanie (5,6%).