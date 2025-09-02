Jefferies réitère son conseil 'achat' sur Société Générale avec un objectif de cours relevé de 61 à 70 euros, anticipant l'annonce de rachats d'actions supplémentaires pour 1 MdEUR par le groupe bancaire lors de sa publication pour le troisième trimestre.
'Les investisseurs peuvent aussi s'attendre à d'autres catalyseurs et à de l'optionalité chez Société Générale', ajoute le broker, voyant ainsi Ayvens comme 'une source d'optionnalité qui pourrait conduire à une contribution de près de 1 MdEUR aux résultats'.
Cette contribution accrue d'Ayvens passerait selon lui par une combinaison d'amélioration du ratio coûts/revenus (partiellement intégrée dans ses estimations) et de rachat des minoritaires (non intégré). Jefferies rehausse de 2 à 4% ses attentes de BPA pour 2025-27.
Société Générale : objectif de cours relevé chez Jefferies
Publié le 02/09/2025 à 14:28
