Société Générale reste la banque française préférée de Deutsche Bank
A l'approche de la publication par les trois grandes banques françaises cotées de leurs comptes du 2e trimestre 2026, Deutsche Bank maintient sa préférence pour Société Générale, toujours recommandée à l'achat, par rapport à BNP Paribas et Crédit Agricole, toutes deux recommandées à conserver.
En termes d'objectifs de cours, l'établissement allemand relève légèrement sa cible sur Société Générale, de 79 EUR à 81 EUR, et plus nettement celle sur BNP Paribas, de 98 EUR à 106 EUR, alors qu'il abaisse celle sur Crédit Agricole, son titre "le moins apprécié", de 20 EUR à 19,50 EUR.
Selon Deutsche Bank, les banques françaises devraient afficher un bon 2e trimestre 2026, avec des revenus solides dans la banque de détail et la gestion d'actifs, complétés par une performance résiliente dans la banque de financement et d'investissement (CIB).
Il prévoit que BNP Paribas affichera une forte croissance de son bénéfice (+8% sur un an, en données ajustées), portée par une dynamique favorable dans l'ensemble de ses activités, tandis que Société Générale ne serait pas loin derrière (+7%), bien qu'avec une composition différente.
"En revanche, Crédit Agricole devrait connaître un nouveau trimestre difficile (bien que moins difficile que le 1er trimestre 2026), reflétant des provisions plus élevées, une position de capital plus faible et des effets de comparaison défavorables", prévient-il.
Au-delà du 2e trimestre, l'attention des investisseurs devrait, selon Deutsche Bank, se porter sur le point stratégique de Société Générale en septembre et sur les prochains développements de l'appel de BNP Paribas dans le dossier de son litige concernant le Soudan.
"La sensibilité relativement plus faible des banques françaises à des taux d'intérêt plus élevés et les risques macroéconomiques accrus (en particulier à l'approche de l'élection présidentielle de 2027) nous conduisent à ne recommander qu'une exposition sélective", affirme la banque allemande.
Société Générale figure parmi les 1ers groupes bancaires français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de financement et d'investissement (37,7%) : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, opérations sur actions, conseil en fusions-acquisitions, activités de banque commerciale, etc. ;
- banque de détail en France (33,4% ; SG). En outre, le groupe développe des activités de gestion d'actifs et de banque privée (137 MdsEUR d'actifs gérés en 2025), et propose des prestations d'assurances, de banque en ligne et de courtage en ligne (Boursorama Banque) ainsi qu'un site d'informations économiques et financières (boursorama.com) ;
- prestations de services financiers spécialisés et d'assurance à l'international (15,6%) : crédit à la consommation, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, financement de biens d'équipement professionnels et assurances ;
- banque de détail à l'international (13,3%).
A fin 2025, Société Générale gère 519,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 454,5 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (44,4%), Europe (34,9%), Amériques (10,2%), Asie et Océanie (5,6%) et Afrique (4,9%).
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Investisseur
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.