Société Générale va collaborer avec la BEI pour soutenir les PME vertes

Société Générale a annoncé mercredi avoir signé un accord de collaboration avec la Banque européenne d'investissement (BEI) en vue de financer des petites et moyennes entreprises innovantes et en forte croissance dans le secteur des technologies propres.



Aux termes du partenariat, qui vise à soutenir ces PME dès leurs premières phases de développement, la BEI va apporter des garanties via une enveloppe de 250 millions d'euros, soutenue par le plan de relance européen 'InvestEU'.



Dans le cadre de ce programme, Société Générale proposera de son côté des facilités de fonds de roulement telles que des garanties de restitution d'acompte et des garanties de performance.



Le projet, selon les deux établissements, vise à répondre au déficit de financement auquel sont confrontés les sociétés industrielles émergentes dans le secteur des technologies propres, qui doivent souvent faire face à de longs cycles de production et de vente et peinent à accéder à suffisamment de financements de fonds de roulement à des conditions compétitives, ce qui limite leur potentiel de croissance.