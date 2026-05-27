Société Générale va démarrer son 33e plan mondial d'actionnariat salarié

Société Générale annonce le lancement de son 33e plan mondial d'actionnariat salarié, permettant à ses salariés et anciens salariés retraités éligibles de souscrire à une augmentation de capital qui leur est réservée à des conditions préférentielles.

"L'actionnariat salarié est un dispositif collectif d'engagement régulièrement mis en oeuvre au sein de Société Générale dans une volonté d'associer activement et durablement les salariés au développement de l'entreprise et au partage de la valeur", rappelle le groupe bancaire.



Le montant maximum global de l'augmentation de capital correspond à l'émission de 12 004 800 actions à souscrire en numéraire. Le prix de souscription est fixé à 54,75 EUR. La période de souscription à l'offre d'actions aura lieu du 1er au 15 juin 2026 (inclus), et le règlement-livraison des actions devrait intervenir le 23 juillet.



L'augmentation de capital se subdivise en deux tranches, souscrites par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise dans le cadre de plans d'épargne d'entreprise ou de groupe pour la première, et directement par les salariés dans le cadre du plan d'épargne groupe international pour la seconde.