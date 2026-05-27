Société Générale va démarrer son 33e plan mondial d'actionnariat salarié
Société Générale annonce le lancement de son 33e plan mondial d'actionnariat salarié, permettant à ses salariés et anciens salariés retraités éligibles de souscrire à une augmentation de capital qui leur est réservée à des conditions préférentielles.
"L'actionnariat salarié est un dispositif collectif d'engagement régulièrement mis en oeuvre au sein de Société Générale dans une volonté d'associer activement et durablement les salariés au développement de l'entreprise et au partage de la valeur", rappelle le groupe bancaire.
Le montant maximum global de l'augmentation de capital correspond à l'émission de 12 004 800 actions à souscrire en numéraire. Le prix de souscription est fixé à 54,75 EUR. La période de souscription à l'offre d'actions aura lieu du 1er au 15 juin 2026 (inclus), et le règlement-livraison des actions devrait intervenir le 23 juillet.
L'augmentation de capital se subdivise en deux tranches, souscrites par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise dans le cadre de plans d'épargne d'entreprise ou de groupe pour la première, et directement par les salariés dans le cadre du plan d'épargne groupe international pour la seconde.
Société Générale figure parmi les 1ers groupes bancaires français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de financement et d'investissement (37,7%) : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, opérations sur actions, conseil en fusions-acquisitions, activités de banque commerciale, etc. ;
- banque de détail en France (33,4% ; SG). En outre, le groupe développe des activités de gestion d'actifs et de banque privée (137 MdsEUR d'actifs gérés en 2025), et propose des prestations d'assurances, de banque en ligne et de courtage en ligne (Boursorama Banque) ainsi qu'un site d'informations économiques et financières (boursorama.com) ;
- prestations de services financiers spécialisés et d'assurance à l'international (15,6%) : crédit à la consommation, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, financement de biens d'équipement professionnels et assurances ;
- banque de détail à l'international (13,3%).
A fin 2025, Société Générale gère 519,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 454,5 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (44,4%), Europe (34,9%), Amériques (10,2%), Asie et Océanie (5,6%) et Afrique (4,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.