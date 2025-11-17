Société Générale annonce que son conseil d'administration a décidé d'une nouvelle distribution exceptionnelle de capital sous la forme d'un programme de rachat d'actions additionnel de 1 milliard d'euros, à des fins d'annulation.

La banque a obtenu toutes les autorisations nécessaires, y compris de la BCE, et commencera à racheter ses actions au plus tôt le 19 novembre. Ces acquisitions d'actions seront réalisées en conformité avec le règlement relatif aux abus de marché.