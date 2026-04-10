Sodexo abaisse ses objectifs annuels après un piètre 1er semestre
À l'occasion de la publication de résultats en net recul au titre du 1er semestre de son exercice 2026, le groupe de restauration collective et de facility management Sodexo fait part d'un abaissement de ses objectifs annuels.
Il indique anticiper désormais une croissance interne du chiffre d'affaires entre +0,5% et +1%, du fait "d'une dynamique commerciale au 1er semestre plus faible, ainsi que des volumes inférieurs aux prévisions, dans un environnement externe incertain".
De même, il n'attend plus qu'une marge d'exploitation entre 3,2% et 3,4%, pointant une croissance plus modérée du CA, des défis d'exécution ciblés, une accélération des investissements visant à renforcer l'exécution, ainsi que l'impact de la revue des contrats et des actifs.
Pour son 1er semestre comptable, Sodexo publie un résultat net ajusté en baisse de -36,7% à 285 MEUR, reflétant une marge d'exploitation en recul de 1,5 point (-1,4 point à changes constants) à 3,7% et des impacts de change.
Le recul de la marge d'exploitation reflète selon le groupe "des enjeux opérationnels et des effets de mix, un levier opérationnel plus limité lié à une dynamique de croissance moins soutenue et l'accélération des investissements visant à renforcer l'exécution".
Le chiffre d'affaires de Sodexo a diminué de 3,7% à 12 MdsEUR, en raison d'un effet de change de -5,3% principalement lié au dollar, tandis que la croissance interne s'est élevée à +1,7%, tirée à hauteur d'environ +2,4% par des ajustements tarifaires.
Sodexo est un leader mondial des services de restauration et de Facilities Management. Le groupe propose des services sur sites : préparation de repas, gestion de restaurants et de centres de réception et de conférences, prestations d'accueil, de traitement de courriers, de transport, de nettoyage, de jardinage, de maintenance technique, de gardiennage, de gestion des installations, de contrôle sanitaire, etc.
Le CA par marché se ventile entre entreprises et administrations (47,4%), établissements de santé et résidences de personnes âgées (24,3%), écoles et universités (18,7%) et divertissements (9,6% ; Sodexo Live!).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,7%), Amérique du Nord (46,4%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique-Amérique latine (17,9%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.