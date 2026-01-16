Sodexo : Artisan Partners LP dépasse les 10% du capital

Artisan Partners Limited Partnership, agissant pour le compte de fonds et de clients, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 7 janvier, le seuil de 10% du capital de Sodexo, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.

La société de gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits fonds et clients, 14 798 642 actions Sodexo, soit 10,04% du capital et 7,27% des droits de vote du groupe de services de restauration collective et de facility management.



Artisan Partners LP a ajouté ne pas avoir l'intention de prendre le contrôle de Sodexo, ni de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance.