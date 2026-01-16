La société de gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits fonds et clients, 14 798 642 actions Sodexo, soit 10,04% du capital et 7,27% des droits de vote du groupe de services de restauration collective et de facility management.

Artisan Partners LP a ajouté ne pas avoir l'intention de prendre le contrôle de Sodexo, ni de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance.