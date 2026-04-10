Sodexo chute de -15% après la révision significative de ses prévisions de croissance et de marges

Jefferies estime que les résultats du premier semestre accusent un écart de 19 % par rapport aux prévisions d'EBIT (difficultés opérationnelles, désendettement opérationnel, accélération des investissements et révision des contrats et des actifs).

"Outre la faiblesse opérationnelle, ce communiqué reflète une révision significative des prévisions de croissance et de marges, avec des perspectives moins favorables qu'anticipé" indique pour sa part Oddo BHF.



Selon l'analyste, la révision des prévisions pour l'exercice 2026 devrait entraîner une baisse d'environ 30 % du consensus au niveau du BPA ajusté (baisse du chiffre d'affaires et réajustement des marges).



La société a revu ses prévisions pour l'année et anticipe désormais : (1) une croissance organique de +0,5 % à +1 % contre +1,5 % à +2,5 % précédemment (Jefferies : +1,6 % / consensus : +1,9 %) ; (2) une marge d'EBIT ajustée de 3,2 % à 3,4 % contre " un léger recul " précédemment (Jefferies : 4 % / consensus : 4,4 %, contre 4,7 % pour l'exercice 2025).



"Les commentaires du DG évoquent des réinvestissements, une amélioration de l'exécution et une plus grande régularité des prestations" souligne le bureau d'analyse.



"Le cours de l'action est en forte baisse compte tenu de ce réajustement des résultats plus important qu'anticipé et de la détérioration des performances commerciales au premier semestre" explique Jefferies.



Oddo BHF reste à Superformance sur Sodexo en raison des critères de valorisation.



"Nous continuons d'apprécier : 1/ son profil défensif, avec 55 % du chiffre d'affaires provenant de secteurs relativement insensibles aux conditions macroéconomiques ; 2/ le potentiel d'amélioration opérationnelle, même si nous sommes conscients que sa mise en oeuvre prendra du temps ; 3/ la solidité de son bilan, avec un ratio d'endettement d'environ 2x permettant le versement d'un dividende régulier ; 4/ la valorisation à 8,3x l'EBIT/VE 2026e, soit une décote de 45 % par rapport à Compass (contre une décote historique moyenne de 15 %)" explique le bureau d'analyse.