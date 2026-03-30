Sodexo en tête du SBF 120 grâce à Jefferies

Le titre du groupe dédié à la restauration collective et aux services (prestations d'accueil, traitement du courrier, nettoyage...) se distingue à la Bourse de Paris (+3,99%, à 44,30 euros) après une note positive de Jefferies qui a relevé sa recommandation de conserver à acheter, et l'objectif de cours de 41 à 55 euros.

La banque d'investissement américaine met l'accent sur l'arrivée de Thierry Delaporte au poste de directeur général du groupe le 10 novembre dernier. Il s'agit du tout premier directeur général externe de la société, ce qui lui permet d'apporter une nouvelle perspective sur l'entreprise et d'impulser des changements afin de tirer parti d'un environnement sectoriel favorable. Sa nomination en octobre dernier, notent les analystes, a marqué un point d'inflexion après deux années de dégradation de la valorisation. Les premières actions et communications de Thierry Delaporte ont suggéré qu'il disposait d'un mandat fort pour conduire des changements, créant les conditions d'un redressement, alors que l'action se négocie sur des multiples de bas de cycle.



Première étape : les résultats semestriels



Jefferies va se focaliser sur les résultats du premier semestre, qui sont programmés pour le 10 avril, et sur la journée investisseurs qui devrait avoir lieu avant la pause estivale. Ces deux étapes devraient permettre de "réinitialiser les attentes" selon les analystes. Même s'ils reconnaissant que les changement prennent du temps, ils anticipent une reprise progressive tirée par la croissance du chiffre d'affaires. La banque d'investissement américaine table sur une croissance organique supérieure à 4% d'ici l'exercice 2029. La rentabilité devrait refléter une phase d'investissement à court terme, avant que le levier opérationnel ne se matérialise progressivement, entraînant un rendement des marges au niveau de 2025 (marge Ebit ajustée de 4,7% en 2029).



La recette du succès tient en six points



Selon Jefferies, pour conduire le changement, Thierry Delaporte va profiter de son regard neuf et du soutien du conseil d'administration. Les analystes ont dressé une liste de six points pour atteindre le succès : management, culture et exécution, nouvelles signatures de contrats, Amérique du Nord, stratégie de portefeuille et allocation du capital. Les premières actions laissent suggérer que des changements significatifs sont déjà en cours.



Trois hypothèses pour la valorisation



Dans un scénario central, les analystes ont relevé les multiples vers leur moyenne historique (environ 13x PER 2027). L'exercice 2027 devrait être une année de transition, et avec l'accélération de la croissance et l'apparition du levier opérationnel, les multiples cibles impliquent un EV/EBIT 2028 (valeur d'entreprise sur Ebit) de 10,5x et un PER d'environ 11,7X.



Dans le scénario défavorable, Jefferies applique un PER d'environ 9x à son hypothèse baissière de 2027 sur le bénéfice par action ajusté (environ 8,5x en 2028), soit une décote d'environ 30% par rapport à la moyenne historique, ce qui correspond à une valeur de 35 euros.



Enfin dans le scénario favorable, les analystes appliquent un PER d'environ 16x par rapport à leur scénario haussier 2027 sur le bénéfice par action ajusté, le marché intégrant alors un redressement réussi avec une accélération des gains de nouveaux contrats. Cela correspond à un PER d'environ 13,5x en 2028, soit une valeur de 70 euros.