Sodexo annonce le lancement de Better Tomorrow 2028, sa nouvelle feuille de route qui 'vise à accélérer sa trajectoire de durabilité, en s'appuyant sur les avancées et enseignements de Better Tomorrow 2025'.
Dans ce cadre, le groupe de services de restauration et de gestion de sites s'engage notamment à offrir d'ici 2028, 15 heures de formation (contre 11,8 sur l'exercice 2025) par an à tous ses collaborateurs dans le monde.
Sodexo affiche aussi les objectifs d'atteindre 70% de plats principaux à faible empreinte carbone d'ici 2030, selon la définition établie avec le WWF, et de réduire de 50% le gaspillage alimentaire d'ici 2028, en s'appuyant sur son programme WasteWatch.
Il poursuit sa trajectoire vers le Net Zéro Carbone d'ici 2040, tout en renforçant son impact sociétal dans la lutte contre l'insécurité alimentaire grâce à Stop Hunger, 'avec pour objectif de toucher toujours plus de vies et de communautés à travers le monde'.
Sodexo est un leader mondial des services de restauration et de Facilities Management. Le groupe propose des services sur sites : préparation de repas, gestion de restaurants et de centres de réception et de conférences, prestations d'accueil, de traitement du courrier, de transport, de nettoyage, de jardinage, de maintenance technique, de gardiennage, de gestion d'installations, de contrôle sanitaire, etc.
Le CA par marché se ventile entre entreprises et administrations (48%), établissements de santé et résidences de personnes âgées (24%), écoles et universités (19%) et divertissements (9% ; Sodexo Live!).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,5%), Amérique du Nord (46,7%) et autres (17,8%).
