Le Conseil d'Administration de Sodexo annonce la nomination de Thierry Delaporte comme Directeur Général du Groupe. Thierry Delaporte prendra ses fonctions le 10 novembre 2025.
Dans le cadre de cette évolution de gouvernance, la fonction de Présidente du Conseil d'Administration sera dissociée de celle de Directeur Général.
Sophie Bellon exercera la fonction de Présidente non-executive du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'Administratrice et assurera la transition avec Thierry Delaporte.
Sophie Bellon, Présidente du Conseil d'Administration et Directrice Générale de Sodexo : ' J'ai, avec le Conseil d'Administration et ma famille, toute confiance dans le leadership de Thierry Delaporte. Il disposera de tous les moyens nécessaires pour conduire la prochaine phase du développement de Sodexo. '
Thierry Delaporte is the founder of Life Project 4 Youth. Current jobs include Chairman at Capgemini México S de RL de CV since 2017, Chairman at Idean Entreprises, Inc. since 2017, Independent Director at Compagnie de Saint-Gobain SA since 2022, Director at Liquidhub Analytics Pvt Ltd. since 2018, Director at Liquidhub India Pvt Ltd. since 2018, Director at Liquidhub. Spz. O O since 2018, and Independent Director at Edenred SE starting in 2025. Former jobs include CEO, Executive Director & Managing Director at Wipro Ltd. from 2020 to 2024, Chairman at LiquidHub, Inc., Non-Executive Director at Capgemini Technology Services India Ltd., Director at Zacatii Consulting, Inc., Director at Capgemini España SL, Director at Capgemini Brasil Serviços Consultoria Informática Ltda., Director at Capgemini Canada, Inc., Director at CapGemini Asia Pacific Pte Ltd., Director at Capgemini Hong Kong Ltd., Director at Capgemini (Hangzhou) Co. Ltd., Director at Annik, Inc., Director at Capgemini Saudi Ltd., Director at Capgemini Malaysia Sdn. Bhd., Director at Capgemini Solutions Canada, Inc., Co-Chief Operating Officer at Capgemini SE, Chief Financial Officer at Capgemini US LLC, Senior Auditor at Arthur Andersen (UK), and Senior Auditor at Arthur Andersen & Co. SAS. Education includes a graduate degree from Sciences Po and a graduate degree from Sorbonne Université.
Sodexo est un leader mondial des services de restauration et de Facilities Management. Le groupe propose des services sur sites : préparation de repas, gestion de restaurants et de centres de réception et de conférences, prestations d'accueil, de traitement du courrier, de transport, de nettoyage, de jardinage, de maintenance technique, de gardiennage, de gestion d'installations, de contrôle sanitaire, etc.
Le CA par marché se ventile entre entreprises et administrations (48%), établissements de santé et résidences de personnes âgées (24%), écoles et universités (19%) et divertissements (9% ; Sodexo Live!).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,5%), Amérique du Nord (46,7%) et autres (17,8%).
