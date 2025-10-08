Sodexo : nomination de Thierry Delaporte comme Directeur Général

Le Conseil d'Administration de Sodexo annonce la nomination de Thierry Delaporte comme Directeur Général du Groupe. Thierry Delaporte prendra ses fonctions le 10 novembre 2025.



Dans le cadre de cette évolution de gouvernance, la fonction de Présidente du Conseil d'Administration sera dissociée de celle de Directeur Général.



Sophie Bellon exercera la fonction de Présidente non-executive du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'Administratrice et assurera la transition avec Thierry Delaporte.



Sophie Bellon, Présidente du Conseil d'Administration et Directrice Générale de Sodexo : ' J'ai, avec le Conseil d'Administration et ma famille, toute confiance dans le leadership de Thierry Delaporte. Il disposera de tous les moyens nécessaires pour conduire la prochaine phase du développement de Sodexo. '