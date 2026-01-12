Sodexo noté à nouveau "A" dans le classement climat de CDP

Sodexo annonce avoir été distingué dans le classement climat de CDP, obtenant pour la 2e fois la note "A", et se positionnant ainsi "parmi les entreprises les plus avancées au monde en matière de transparence et de performance environnementales".

"Parmi les plus de 22 000 entreprises évaluées en 2025, seules 4% ont obtenu cette note maximale, et Sodexo est la seule entreprise de son secteur à obtenir cette distinction", souligne le groupe de restauration collective et de facility management.



Selon lui, sa note "A" reflète à la fois l'ambition de sa stratégie climat, alignée avec l'initiative Science Based Targets (SBTi) pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2040, ainsi que la rigueur, la transparence et la qualité de sa mise en oeuvre.



Au cours de son exercice 2025, Sodexo affirme avoir réalisé une réduction de 37,7% de ses émissions de carbone de Scope 1 et 2, ainsi que de 19,1% de ses émissions de Scope 3 par rapport à sa base de référence 2017.