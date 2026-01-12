Sodexo noté à nouveau "A" dans le classement climat de CDP
Sodexo annonce avoir été distingué dans le classement climat de CDP, obtenant pour la 2e fois la note "A", et se positionnant ainsi "parmi les entreprises les plus avancées au monde en matière de transparence et de performance environnementales".
"Parmi les plus de 22 000 entreprises évaluées en 2025, seules 4% ont obtenu cette note maximale, et Sodexo est la seule entreprise de son secteur à obtenir cette distinction", souligne le groupe de restauration collective et de facility management.
Selon lui, sa note "A" reflète à la fois l'ambition de sa stratégie climat, alignée avec l'initiative Science Based Targets (SBTi) pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2040, ainsi que la rigueur, la transparence et la qualité de sa mise en oeuvre.
Au cours de son exercice 2025, Sodexo affirme avoir réalisé une réduction de 37,7% de ses émissions de carbone de Scope 1 et 2, ainsi que de 19,1% de ses émissions de Scope 3 par rapport à sa base de référence 2017.
Sodexo est un leader mondial des services de restauration et de Facilities Management. Le groupe propose des services sur sites : préparation de repas, gestion de restaurants et de centres de réception et de conférences, prestations d'accueil, de traitement de courriers, de transport, de nettoyage, de jardinage, de maintenance technique, de gardiennage, de gestion des installations, de contrôle sanitaire, etc.
Le CA par marché se ventile entre entreprises et administrations (47,4%), établissements de santé et résidences de personnes âgées (24,3%), écoles et universités (18,7%) et divertissements (9,6% ; Sodexo Live!).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,7%), Amérique du Nord (46,4%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique-Amérique latine (17,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.