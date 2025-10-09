Sodexo : Oddo BHF reste positif, mais abaisse sa cible

Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Sodexo, mais abaisse son objectif de cours de 89 à 67 euros, dans le sillage d'une réduction de sa séquence de BPA de 7% sur 2025-27 et de données de marché mises à jour.



Le bureau d'études explique que son abaissement d'estimations reflète les effets devises, ainsi que la baisse de ses hypothèses de croissance organique (à +3,4% contre +4%) et de marge (à 4,8% contre 5,1%) pour l'exercice 2026.



Oddo BHF juge néanmoins la dissociation des fonctions de président et directeur général 'positive pour la gouvernance du groupe' et le profil du nouveau DG Thierry Delaporte, 'intéressant, avec l'urgence de redresser la croissance aux USA'.



L'analyste ajoute qu'il continue d'apprécier le profil défensif de Sodexo, ainsi que son potentiel d'amélioration opérationnelle, sa structure financière solide et sa valorisation (à 8,3 fois VE/EBIT 2026).