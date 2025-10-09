Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Sodexo, mais abaisse son objectif de cours de 89 à 67 euros, dans le sillage d'une réduction de sa séquence de BPA de 7% sur 2025-27 et de données de marché mises à jour.
Le bureau d'études explique que son abaissement d'estimations reflète les effets devises, ainsi que la baisse de ses hypothèses de croissance organique (à +3,4% contre +4%) et de marge (à 4,8% contre 5,1%) pour l'exercice 2026.
Oddo BHF juge néanmoins la dissociation des fonctions de président et directeur général 'positive pour la gouvernance du groupe' et le profil du nouveau DG Thierry Delaporte, 'intéressant, avec l'urgence de redresser la croissance aux USA'.
L'analyste ajoute qu'il continue d'apprécier le profil défensif de Sodexo, ainsi que son potentiel d'amélioration opérationnelle, sa structure financière solide et sa valorisation (à 8,3 fois VE/EBIT 2026).
Sodexo est un leader mondial des services de restauration et de Facilities Management. Le groupe propose des services sur sites : préparation de repas, gestion de restaurants et de centres de réception et de conférences, prestations d'accueil, de traitement du courrier, de transport, de nettoyage, de jardinage, de maintenance technique, de gardiennage, de gestion d'installations, de contrôle sanitaire, etc.
Le CA par marché se ventile entre entreprises et administrations (48%), établissements de santé et résidences de personnes âgées (24%), écoles et universités (19%) et divertissements (9% ; Sodexo Live!).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,5%), Amérique du Nord (46,7%) et autres (17,8%).
