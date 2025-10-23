Sodexo prévoit un ralentissement de sa croissance, le titre décroche

Sodexo a annoncé jeudi à l'occasion de la parution de ses résultats annuels qu'il prévoyait un ralentissement de sa croissance sur le nouvel exercice, un avertissement qui entraînait un lourd repli de son titre dans les premiers échanges à la Bourse de Paris.



Le groupe de restauration collective, qui a enregistré une croissance interne de son chiffre d'affaires de 3,3% sur l'exercice 2024/2025 clos fin août, a déclaré envisager une croissance interne comprise entre +1,5% et +2,5% sur son année fiscale 2025/2026, qui a débuté en septembre.



Pour ce nouvel exercice, qualifiée d''année de transition', il anticipe par ailleurs un niveau de marge d'exploitation légèrement inférieure à celle de l'exercice 2025.



Sur l'année 2024/2025, sa marge d'exploitation s'est élevée à 4,7%, en progression de 10 points de base à taux constants.



Dans une note de réaction, les analystes de TP ICAP Midcap évoquent une performance annuelle 'décevante', avec une croissance interne entièrement portée par les prix, et des perspectives 'moroses' qui ne reflètent pas, selon eux, la montée en puissance espérée des contrats décalés.



'Le groupe ne remplit pas ses ambitions moyen terme et continue d'investir sans fin pour une croissance qui n'est définitivement pas 'mid single digit'', soit autour de 5%, déplore la société de Bourse.



'La décote de 20% du titre par rapport aux multiples historiques (....) apparaît justifiée, traduisant le changement radical de profil post-spin-off de Pluxee: perte d'une activité à forte croissance et marges élevées au profit d'activités structurellement moins performantes et capitalistiques', ajoute la banque d'affaires.



D'après les équipes de RBC, l'arrivée prochaine de Thierry Delaporte en tant que directeur général, à compter du 10 novembre, pourrait en ce sens conduire à une réorganisation stratégique.



'En attendant, les écuries d'Augias n'ont pas encore été nettoyées et les investisseurs devront sans doute patienter jusqu'au début de l'année 2026 pour prendre connaissance du diagnostic livré par le nouveau DG', déplore le courtier canadien.



'D'ici là, il est probable que le titre continue de rester à la dérive en comparaison de ses pairs', prévient RBC.



L'action décrochait pour l'instant de 8,5%, au plus bas depuis plus de trois, subissant l'une des plus fortes baisses de l'indice Europe STOXX 600.