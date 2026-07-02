Oddo BHF estime également que le chiffre d'affaires du 3e trimestre 2025-26 est supérieur aux attentes, porté par une croissance organique meilleure que prévu.
"Ces résultats sont soutenus par une amélioration séquentielle en Amérique du Nord, portée par la croissance dynamique du segment " Live "".
Pour ce trimestre, Oddo BHF estime que l'effet prix est resté stable par rapport au premier semestre (+2,4 %), que la contribution du solde des nouveaux contrats s'est légèrement améliorée (environ -0,3 % contre -0,6 % au premier semestre) et que les volumes ont progressé (environ +1 % contre 0,2 % au premier semestre).
Le chiffre d'affaires progresse de 0,9 % sur un an à 6 174 millions d'euros, dépassant le consensus (-1,3 % / Jefferies +1,8 %). La croissance organique s'élève à 2 % sur un an, contre un consensus de -0,1 % (Jefferies +0,2 %), en légère amélioration par rapport au trimestre précédent (+1,6 %/+1,7 % au 2ème trimestre/1er semestre), grâce à des performances meilleures que prévu en Amérique du Nord.
Jefferies note également que la croissance des volumes s'est améliorée par rapport au trimestre précédent, à environ +1 %, tandis que l'impact de la reclassification des contrats s'est établi à environ -1 %, comme prévu.
Par région, Oddo BHF indique dans son étude que la dynamique est restée faible en Amérique du Nord mais a connu une amélioration séquentielle et a dépassé les attentes (-0,1 % contre -3,8 % pour le consensus), sous l'effet de pertes de contrats antérieures dans le secteur Éducation, tandis que les segments Santé et Sodexo Live! ont enregistré une croissance solide.
En Europe, l'analyste note également que la croissance organique s'est établie à +0,6 % (contre +1,1 % pour le consensus), reflétant la perte antérieure d'un important contrat de services aux installations (FM), alors que le segment Santé est resté solide.
"Le reste du monde a conservé une dynamique soutenue avec une croissance de +10,6 % (consensus à +7,3 %), portée par la montée en puissance de nouveaux contrats" rajoute Oddo BHF.
Jefferies souligne également que les prévisions de croissance organique pour l'exercice 2026 ont été relevées à +1,2-1,5 % (+0,5-1 % précédemment), ce qui implique une croissance globalement stable au quatrième trimestre (conformément aux prévisions de Jefferies/consensus). Selon Jefferies, ces estimations pourraient paraître prudente au vu des résultats du troisième trimestre.
La société vise désormais une croissance organique comprise entre +1,2 % et +1,5 %, contre +0,5 % à +1 % précédemment (Jefferies : +0,9 % / à périmètre constant : +0,8 %), une marge d'EBIT ajustée de 3,2 % à 3,4 %, inchangée (Jefferies / à périmètre constant : 3,3 %, contre 4,7 % pour l'exercice 2025).
Oddo BHF juge que cette révision reflète une performance du troisième trimestre supérieure aux attentes, tout en maintenant une approche prudente quant à l'environnement extérieur et en impliquant une croissance organique comprise entre -0,8 % et +0,5 % pour le quatrième trimestre.
Oddo BHF anticipe des révisions à la hausse des estimations du consensus pour Sodexo suite à cette publication, avec une révision positive de l'EBIT de l'ordre de quelques pourcentages (fourchette basse à moyenne) pour l'exercice 2025-2026.
Le prochain catalyseur sera la présentation aux investisseurs prévue le 16 juillet, lors de laquelle Sodexo communiquera ses objectifs à moyen terme.
Selon Oddo BHF, cette présentation devrait offrir une meilleure visibilité sur la trajectoire à moyen terme.
Oddo BHF apprécie chez Sodexo : 1/ son profil défensif, avec 55 % du chiffre d'affaires réalisé dans des secteurs moins sensibles à la conjoncture macroéconomique ; 2/ son potentiel d'amélioration opérationnelle significative et 3/ sa valorisation à 12,2x l'EBIT estimé pour 2027 (ratio VE/EBIT), soit une décote de 20 % par rapport à Compass (désormais plus proche de la décote historique moyenne de 15 %).
Sodexo est un leader mondial des services de restauration et de Facilities Management. Le groupe propose des services sur sites : préparation de repas, gestion de restaurants et de centres de réception et de conférences, prestations d'accueil, de traitement de courriers, de transport, de nettoyage, de jardinage, de maintenance technique, de gardiennage, de gestion des installations, de contrôle sanitaire, etc.
Le CA par marché se ventile entre entreprises et administrations (47,4%), établissements de santé et résidences de personnes âgées (24,3%), écoles et universités (18,7%) et divertissements (9,6% ; Sodexo Live!).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,7%), Amérique du Nord (46,4%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique-Amérique latine (17,9%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.