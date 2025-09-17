Sodexo renouvelle son contrat avec Shell pour cinq ans

Sodexo et Shell annoncent renouveler leur collaboration pour cinq ans pour la gestion des services sur le lieu de travail de 41 sites répartis dans 19 pays (bureaux, raffineries, sites offshore, bases-vie) du géant énergétique anglo-néerlandais.



Avec ce nouveau contrat qui démarre le 1er novembre 2025, Sodexo continuera de servir 6000 repas par jour dans 21 restaurants pour les employés de Shell, au travers de ses marques Modern Recipe, Kitchen Works et Aspretto.



Le groupe français de restauration et de facility management proposera également une gamme complète de services, allant de l'accueil et de la conciergerie à la maintenance et à l'exploitation des bâtiments, ainsi qu'à la gestion d'événements.



En outre, il poursuivra le déploiement de ses outils et services IT, permettant un meilleur suivi des indicateurs relatifs à l'efficacité des services, la performance financière, ainsi qu'à la santé, la sécurité et l'environnement.