Sodexo annonce la signature d'un partenariat stratégique avec EAT, organisation mondiale spécialisée dans la transformation des systèmes alimentaires, partenariat visant à 'promouvoir une alimentation plus saine et durable'.
A cette fin, en tant que partenaire exclusif d'EAT dans le secteur de la restauration, Sodexo mettra à profit son expertise mondiale pour transformer les avancées scientifiques en solutions concrètes et déployables à grande échelle.
Ce partenariat débutera à l'occasion du Stockholm Food Forum, qui se tiendra à Stockholm les 3 et 4 octobre. Sodexo participera activement aux discussions organisées par le Forum, entouré d'acteurs clé, et organisera notamment une session de travail consacrée au passage de la vision stratégique à l'action.
'Ce partenariat stimulera l'innovation, renforcera l'alignement de Sodexo avec les prochaines conclusions de la Commission EAT-Lancet 2025 et contribuera à l'atteinte des objectifs de durabilité du groupe', estime le groupe de services.
Sodexo s'allie à EAT pour une alimentation plus saine et durable
Publié le 03/09/2025 à 15:12
