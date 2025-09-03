Sodexo s'allie à EAT pour une alimentation plus saine et durable

Sodexo annonce la signature d'un partenariat stratégique avec EAT, organisation mondiale spécialisée dans la transformation des systèmes alimentaires, partenariat visant à 'promouvoir une alimentation plus saine et durable'.



A cette fin, en tant que partenaire exclusif d'EAT dans le secteur de la restauration, Sodexo mettra à profit son expertise mondiale pour transformer les avancées scientifiques en solutions concrètes et déployables à grande échelle.



Ce partenariat débutera à l'occasion du Stockholm Food Forum, qui se tiendra à Stockholm les 3 et 4 octobre. Sodexo participera activement aux discussions organisées par le Forum, entouré d'acteurs clé, et organisera notamment une session de travail consacrée au passage de la vision stratégique à l'action.



'Ce partenariat stimulera l'innovation, renforcera l'alignement de Sodexo avec les prochaines conclusions de la Commission EAT-Lancet 2025 et contribuera à l'atteinte des objectifs de durabilité du groupe', estime le groupe de services.