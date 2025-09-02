Sodexo : UBS réitère son conseil à l'achat

UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 66,75 E. Une cible laissant 29% de potentiel de hausse pour le titre du groupe de restauration collective et de facility management.



'Une forte accélération de la croissance est peu probable, car l'impact des pertes de contrats et de la faible saison de vente aux États-Unis pèsera sur la croissance du chiffre d'affaires de l'organisation pour l'exercice 2026 (UBSe 3,5 %, VA consensus 3,7 %)' indique UBS dans son étude du jour.



Pour l'exercice 2025, Sodexo vise une croissance interne du chiffre d'affaires entre +3 et +4%, ainsi qu'une hausse de la marge d'exploitation entre +10 et +20 points de base à taux constants.



Compte tenu d'une visibilité accrue sur les tendances récentes de l'activité, la croissance interne et la marge d'exploitation sont attendues dans le bas de la fourchette.