Sofinnova Partners passe sous les 5% des droits de vote d'Abivax

Sofinnova Partners, agissant pour le compte du fonds Sofinnova Crossover I SLP, dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 1er juillet, le seuil de 5% des droits de vote d'Abivax et détenir, pour le compte dudit fonds, 3,61% du capital et 4,92% des droits de vote.



Le déclarant précise que ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre total d'actions et de droits de vote de la société de biotechnologie, ainsi que d'une cession d'actions Abivax sur le marché.