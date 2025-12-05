Natixis, agissant pour le compte de Silver Band 4 US Corp, une société contrôlée par le groupe japonais SoftBank, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Balyo.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 0,60 euro, la totalité des 14 323 613 actions Balyo qu'il ne détient pas, représentant 8,57% du capital de cette société de chariots de manutention robotisés.
Il est précisé que Silver Band 4 US Corp, qui remplit d'ores et déjà les conditions de détention relatives au retrait obligatoire, a demandé à l'AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre publique de retrait.
BALYO est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de chariots de manutention robotisés adaptés à toutes les applications logistiques. Le groupe propose des gerbeurs, des tracteurs, des transpalettes, etc. sont capables de percevoir leur environnement, d'interagir avec les éléments qui le composent, et de prendre des décisions de manière autonome.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (37,5%), Amériques (52,7%) et Asie-Pacifique (9,8%).