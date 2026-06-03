Le leader de la Bourse de Tokyo change de visage. Avant, c’était Toyota, incarnation patiente du Japon industriel, des chaînes d’assemblage, de l’ingénierie incrémentale et des profits récurrents. Maintenant, c’est SoftBank, groupe né dans la distribution de logiciels, passé par le haut débit, les télécoms, les paris Internet, puis les investissements globaux dans les technologies de rupture.

SoftBank ou l’art japonais de se réinventer

Pour comprendre pourquoi SoftBank a pu renverser Toyota, il faut repartir loin avant ChatGPT. SoftBank est née en 1981 comme distributeur de logiciels informatiques, elle s’est ensuite déployée dans l’édition spécialisée, puis dans l’Internet, le haut débit, les télécoms fixes, le mobile, avant d’entrer dans une nouvelle phase dominée par les investissements technologiques mondiaux.

Dans son rapport annuel 2025, le groupe explique même explicitement que “l’Information Revolution” est désormais entrée dans une phase où l’IA redéfinit chaque industrie. SoftBank n’est donc pas devenue du jour au lendemain une “valeur IA” ; elle agit plutôt comme une société qui s’est habituée, depuis quatre décennies, à se repositionner sur chaque grande infrastructure technologique.

Ce caractère caméléon explique aussi pourquoi le marché lui accorde un statut particulier. Toyota vend des voitures ; SoftBank vend une promesse de présence dans les couches les plus rentables de la prochaine vague technologique. Dans son historique officiel, le groupe relie d’ailleurs très directement cette logique à ses grandes étapes : Yahoo! Japan en 1996, Alibaba en 2000, Yahoo! BB en 2001, l’entrée dans les télécoms fixes en 2004, la mobilité en 2006, Arm en 2016, le lancement du Vision Fund en 2017, puis Stargate et OpenAI en 2025. Vu depuis un écran d’analyste, SoftBank n’est plus seulement une entreprise ; c’est une machine à absorber les récits technologiques dominants et à en faire un actif boursier.

Cette métamorphose s’est accélérée avec le retour de Masayoshi Son à une stratégie beaucoup plus frontale sur l’IA. Le groupe ne se contente plus de financer des participations minoritaires dans des start-up ; il veut aussi financer l’infrastructure physique qui doit soutenir la prochaine phase du secteur. C’est ce qui donne au titre SoftBank une dimension hybride : à la fois société d’investissement, conglomérat technologique et pari géant sur les centres de données, les puces et les futurs champions de l’IA.

Ce que les marchés achètent vraiment quand ils achètent SoftBank

Dans son rapport consolidé pour l’exercice clos au 31 mars 2026, SoftBank a publié un bénéfice net attribuable aux actionnaires d’environ 5,0 trillions de yens, contre 1,15 trillion un an plus tôt. Le groupe a aussi affiché des gains sur investissements de 7,29 trillions de yens. Au 31 mars 2026, sa valeur nette d’inventaire s’établissait à 40,06 trillions de yens, pour une valeur des participations de 48,26 trillions. Dans cet ensemble, Arm représentait à elle seule 19,15 trillions de yens, de loin le plus gros actif individuel. Cela signifie qu’une large partie de la revalorisation de SoftBank passe déjà, très concrètement, par le poids pris par Arm dans sa structure patrimoniale.

Arm est devenu central parce qu’il se trouve au croisement de deux tendances que le marché adore : l’explosion de la demande de calcul pour l’IA et la pression énergétique autour des centres de données.

L’autre pilier est OpenAI. SoftBank a indiqué officiellement, fin février, qu’il avait déjà investi 34,6 MrdsUSD dans OpenAI depuis septembre 2024, et qu’il s’engageait à ajouter 30 MrdsUSD de plus via SoftBank Vision Fund 2. Si ces tranches sont entièrement exécutées, l’investissement cumulé atteindra 64,6 MrdsUSDpour une participation d’environ 13%. Le premier versement de 10 milliards a été exécuté le 1er avril, et SoftBank a confirmé avoir mobilisé une ligne-relais de 40 MrdsUSD pour financer d’abord cette montée en puissance.

À cela s’ajoute désormais l’infrastructure européenne. SoftBank a annoncé son engagement à développer et exploiter 5 GW de capacité de centres de données pour l’IA en France, pour un investissement pouvant atteindre 75 MrdsEUR avec une première phase de 45 milliards pour 3,1 GW dans les Hauts-de-France. C’est cette annonce qui a servi de catalyseur immédiat au bond boursier du 1ᵉʳ juin.

Toyota reste un géant, mais le marché la traite comme une industrie mature

Ce basculement ne signifie pas que Toyota s’effondre. L’entreprise reste un colosse industriel. Dans ses résultats pour l’exercice 2026, elle a publié 50,6849 trillions de yens de chiffre d’affaires, 3,7662 trillions de yens de résultat opérationnel et 3,848 trillions de yens de bénéfice net attribuable, avec 9,595 millions de véhicules vendus sur base consolidée. Le groupe a également franchi les 5 millions de véhicules électrifiés vendus en retail pour la première fois. Autrement dit, Toyota reste extraordinairement profitable, mondiale, et loin d’être une entreprise en déclin terminal.

Le problème, pour Toyota, est que les investisseurs regardent désormais autant les vents contraires que les volumes. La société prévoit un résultat opérationnel de 3,0 trillions de yens pour l’exercice 2027, soit une baisse de 800 milliards de yens sur un an. Dans sa propre présentation, elle explique que les tarifs douaniers américains ont déjà pesé pour 1,4 trillion de yens sur l’exercice écoulé et qu’elle n’anticipe pas de pouvoir absorber entièrement les nouveaux chocs, notamment ceux liés au Moyen-Orient.

Factset

Un basculement qui raconte le Japon de demain

Pendant des décennies, la première capitalisation du pays renvoyait à l’idée de “Japan Inc.” : automobiles, exportations, excellence manufacturière, maîtrise des coûts, bilans puissants. Désormais, le marché japonais a provisoirement placé au sommet un groupe dont la valeur dépend surtout de puces, de participations non cotées, de logiciels, de centres de données et d’une promesse de domination dans le calcul pour l’IA.

Cette rehiérarchisation sectorielle ne concerne d’ailleurs déjà plus le seul cas SoftBank. Dans le sillage de la hausse des valeurs technologiques, Kioxia, le fabricant japonais de mémoire, a lui aussi explosé en Bourse au point de brièvement dépasser Toyota et de s’installer parmi les toutes premières capitalisations du pays.

Au fond, ce qui se joue à Tokyo en ce début d’été 2026 n’est ni la mort de Toyota, ni l’accession définitive de SoftBank à une suprématie tranquille. C’est la victoire provisoire d’une promesse sur une certitude, d’un futur sur un présent, d’un actif exposé à la ruée mondiale vers l’IA sur un empire industriel encore massivement rentable. Toyota continue de produire, vendre et gagner de l’argent à une échelle gigantesque. SoftBank, elle, concentre désormais l’impatience du marché face à ce qui vient.